ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Θέλει να μπει με το δεξί ο Εθνικός

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Θέλει να μπει με το δεξί ο Εθνικός

Ο Ούγκο Μαρτίνς ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της ομάδας του.

Ο Ούγκο Μαρτίνς έστειλε μήνυμα νίκης στους παίκτες του για την αυριανή πρεμιέρα με τον Ακρίτα στο Δασάκι (19:00). Ο Πορτογάλος προπονητής του Εθνικού που θέλει με χίλια να ξεκινήσει με το δεξί, χαρακτήρισε δύσκολη την πρεμιέρα, όμως τόνισε στους παίκτες του πως θα πρέπει να τα δώσουν όλα για να ξεκινήσουν νικηφόρα το πρωτάθλημα.

Ολοκληρώνει την προετοιμασία

Ο Ούγκο Μαρτίνς ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της ομάδας του. Σήμερα θα ξεκαθαρίσουν και κάποια ερωτηματικά με τραυματισμούς. Οι Δημητρίου και Μπαουτίστα προέρχονται από τραυματισμούς και ο Μαρτίνς θα κρίνει αν είναι απόλυτα έτοιμοι για την αυριανή πρεμιέρα.

Συμπληρώθηκε το ρόστερ

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα το ρόστερ δείχνει να είναι συμπληρωμένο. Αν όμως εντοπιστούν κάποια κενά στην συνέχεια ενδεχομένως να προκύψουν εξελίξεις. Τελευταίο απόκτημα είναι ο Γιώργος Παπαγεωργίου. Ο Εθνικός απόκτησε 14 νέους ποδοσφαιριστές. Παρά την περσινή πετυχημένη χρονιά έγιναν πολλές αλλαγές στο ρόστερ.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Ήταν θέμα χιλιοστών…»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Έτσι «κόλλησαν» στο 0-0 Ανόρθωση και Ομόνοια Αρ.

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«To πλάνο πήγε όπως θέλαμε, αν ήμασταν λίγο πιο προσεκτικοί θα παίρναμε τους τρεις βαθμούς»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Από μηχανής... Γιαζίτσι και Ελ Κααμπί ξελάσπωσαν τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα!

Ελλάδα

|

Category image

Ανόρθωση-Ομόνοια Αρ.: Το άφησαν στο 0-0 όπως ακριβώς πριν έναν χρόνο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Μπορούσαμε και έπρεπε να τελειώσουμε το παιχνίδι νωρίτερα»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Επίδειξη δύναμης από τους κανονιέρηδες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σωφρόνης: «Δεν βλέπουμε πίσω αλλά μπροστά»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι ήρθε η νίκη του Άρη επί του Απόλλωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αφεντικό στο ντέρμπι ο Άρης - Άργησε να ξυπνήσει ο νωθρός Απόλλωνας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Προσπαθεί για τον δανεισμό του Τσιμίκα η Ρόμα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ένταση στο «Alphamega»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ξεχωριστή μέρα για τον Βάνα Άλβες

ΑΡΗΣ

|

Category image

Αφυπνίστηκε η Μπέρνλι, σημαντικές νίκες για Μπρέντφορντ και Μπόρνμουθ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δώρισε από ένα ζευγάρι παπούτσια σε όλα τα μέλη της Εθνικής!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη