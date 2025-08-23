Θέλει να μπει με το δεξί ο Εθνικός

Ο Ούγκο Μαρτίνς έστειλε μήνυμα νίκης στους παίκτες του για την αυριανή πρεμιέρα με τον Ακρίτα στο Δασάκι (19:00). Ο Πορτογάλος προπονητής του Εθνικού που θέλει με χίλια να ξεκινήσει με το δεξί, χαρακτήρισε δύσκολη την πρεμιέρα, όμως τόνισε στους παίκτες του πως θα πρέπει να τα δώσουν όλα για να ξεκινήσουν νικηφόρα το πρωτάθλημα.

Ολοκληρώνει την προετοιμασία

Ο Ούγκο Μαρτίνς ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της ομάδας του. Σήμερα θα ξεκαθαρίσουν και κάποια ερωτηματικά με τραυματισμούς. Οι Δημητρίου και Μπαουτίστα προέρχονται από τραυματισμούς και ο Μαρτίνς θα κρίνει αν είναι απόλυτα έτοιμοι για την αυριανή πρεμιέρα.

Συμπληρώθηκε το ρόστερ

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα το ρόστερ δείχνει να είναι συμπληρωμένο. Αν όμως εντοπιστούν κάποια κενά στην συνέχεια ενδεχομένως να προκύψουν εξελίξεις. Τελευταίο απόκτημα είναι ο Γιώργος Παπαγεωργίου. Ο Εθνικός απόκτησε 14 νέους ποδοσφαιριστές. Παρά την περσινή πετυχημένη χρονιά έγιναν πολλές αλλαγές στο ρόστερ.