Τυχεροί όσοι βρήκαν τον Δημήτρη Δημητρίου στον δρόμο τους

Ο Δημήτρης μας, δεν είναι πια εδώ. Δυστυχώς το πρωϊνό της 11ης Μαΐου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 έτων.

Μία μεγάλη απώλεια για τον δημοσιογραφικό κόσμο αλλά και την κοινωνία ευρύτερα. Γιατί η δράση του δεν έμεινε μόνο στο επάγγελμα αλλά και στη βοήθεια των συνανθρώπων μας.

Το πόσο μεγάλη είναι η απώλεια, αποτυπώνεται από τα διάφορα μηνύματα, διαφόρων οργανισμών. Άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του.

Ενας αθλητικός συντάκτης που αποτελέσε δημοσιογραφικό «πατέρα» για πολλούς.

Είναι αρκετοί αυτοί που πέρασαν από το «ΓΗΠΕΔΟ» του ΠΟΛΙΤΗ, που ο ίδιος δημιούργησε το 1999 και σαφώς όλοι πρέπει να νιώθουν τυχεροί που βρήκαν στον δρόμο τους, τον Δημήτρη.

Χ.Χ

.

