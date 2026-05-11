Κρατάει την πρόοδο και συνεχίζει!

Η αποστολή της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας ολοκλήρωσε με επιτυχία τη συμμετοχή της στον Γύρο Ελλάδας 2026, επιστρέφοντας τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Κύπρο, έχοντας αποκομίσει σημαντικές εμπειρίες και πολύτιμες αγωνιστικές παραστάσεις απέναντι σε επαγγελματικές ομάδες υψηλού επιπέδου.

Την Κύπρο εκπροσώπησαν οι Ανδρέας Μιλτιάδης, Χριστόδουλος Άχας, Κωνσταντίνος Σιάτης και Μπόγκνταν Ζαμπελίνσκι, με προπονητή τον Σεργκέι Κλίμοβ, μηχανικό τον Μάριο Αθανασιάδη και αρχηγό αποστολής τον Σταύρο Γεωργίου.

Ξεχώρισε η παρουσία του νεαρού Μπόγκνταν Ζαμπελίνσκι, ο οποίος ολοκλήρωσε τον Γύρο Ελλάδας στην εξαιρετική 5η θέση της γενικής κατάταξης Νέων, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική πρόοδό του απέναντι σε κορυφαίους νεαρούς ποδηλάτες της Ευρώπης.

Θετική ήταν συνολικά η εικόνα της κυπριακής ομάδας σε όλα τα ετάπ της διοργάνωσης, με τους αθλητές να ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις του αγώνα και να αποκτούν πολύτιμες εμπειρίες απέναντι σε ποδηλάτες με σημαντικές διεθνείς παραστάσεις.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της διοργάνωσης, ο προπονητής της αποστολής, Σεργκέι Κλίμοβ, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο των αθλητών.

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και περήφανος για το πόσο οι ποδηλάτες μας βελτιώθηκαν. Ο Μπόγκνταν, ο Άχας και ο Μιλτιάδης. Ο Άχας και ο Μπόγκνταν βελτιώθηκαν πολύ σε σχέση με το παρελθόν, πλέον είναι σαν άντρες. Μεγάλωσαν και όλα πάνε καλά.

Είχαμε κάποια θέματα με το crash του Κωνσταντίνου και του Μπόγκνταν, είχαμε δυσκολίες στο πρώτο ετάπ, αλλά επιβιώσαμε. Στο τελευταίο ετάπ ήμασταν εκπληκτικοί, κάναμε φοβερή ομαδική δουλειά. Ο Μπόγκνταν ήταν στο ξεκόλλημα και είχε την ευκαιρία να κερδίσει στο τέλος. Αλλά έτσι είναι οι αγώνες. Για εμάς ήταν εκπληκτική η πρόοδός μας και είμαι περήφανος για τους αθλητές μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο φετινός Γύρος Ελλάδας θεωρήθηκε ένας από τους πιο ανταγωνιστικούς των τελευταίων ετών, με τη συμμετοχή επαγγελματικών ομάδων και ποδηλατών υψηλού επιπέδου, γεγονός που καθιστά ακόμη σημαντικότερη την παρουσία της Κύπρου στη διοργάνωση.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας συγχαίρει όλους τους αθλητές και τα μέλη της αποστολής για την προσπάθεια και την εξαιρετική εκπροσώπηση της Κύπρου στη διεθνή διοργάνωση.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας ευχαριστεί τους χορηγούς και υποστηρικτές της Ομοσπονδίας, καθώς και τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού για τη διαχρονική στήριξη της κυπριακής ποδηλασίας.

