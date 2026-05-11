Ο πρωταθλητής στο γήπεδο και ο πρωταθλητής της ζωής

Συγκινητική ανάρτηση από τον Γιάννη Μασούρα, ο οποίος ήταν εκ των πρωταγωνιστών στη φιέστα της Ομόνοιας. Ο Ελλαδίτης παίκτης των πρωταθλητών εξυψώνει τη δύναμη του αδελφού του.

«ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ το σηκώσαμε ☘️💚💚

Μια βραδιά αξέχαστη για όλους!

Μια βραδιά πολύ ξεχωριστή για μένα γιατί είχα δίπλα μου τον πρωταθλητή της ζωής (αδερφό μου) που μου δίνει δύναμη να παλεύω καθημερινά ωστε να φτάσω στην κορυφή 💚💚

Η μεγαλύτερη τιμή στην καριέρα μου ήταν που ήσουν δίπλα μου σε αυτή τη χαρά 🏆🏆

Vamos shylaka» έγραψε.