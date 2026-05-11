Η συγκινητική ανάρτηση της συζύγου του Γιόβιτς: «Για έξι χρόνια σε είχαν ξεγραμμένο...»

Η Σοφία Μιλόγιεβιτς στάθηκε στη μεγάλη δικαίωση του Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος μετά από χρόνια έντονης αμφισβήτησης κατάφερε να δώσει τις δικές του απαντήσεις μέσα στο γήπεδο, οδηγώντας την ΑΕΚ στην κορυφή.

Ο Σέρβος επιθετικός άφησε πίσω του μια δύσκολη περίοδο γεμάτη πίεση και κριτική, αποδεικνύοντας με τη φανέλα της ΑΕΚ πως παραμένει ποδοσφαιριστής υψηλού επιπέδου. Με 16 γκολ αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της πορείας προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους κιτρινόμαυρους.

Η σύζυγός του αναφέρθηκε δημόσια στις δυσκολίες που πέρασε ο 28χρονος φορ τα προηγούμενα χρόνια, τονίζοντας πως η επιτυχία αυτή ήταν η καλύτερη απάντηση σε όσους τον είχαν ξεγράψει. Μάλιστα, στάθηκε και στην πάσα του επιθετικού της ΑΕΚ στο γκολ του Ζοάο Μάριο, που σφράγισε τον τίτλο για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, αναφέροντας ότι συμβόλισε ιδανικά την επιστροφή και τη δικαίωσή του.

Ο Γιόβιτς, είχε συμμετοχή και στα δύο γκολ της ΑΕΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό, με τα οποία η Ένωση έκανε τη μεγάλη ανατροπή και κατέκτησε μαθηματικά τον τίτλο δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε της Stoiximan Super League.

sport24.gr