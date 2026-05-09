LIVE η μάχη της παραμονής! (ζωντανή βαθμολογία)

Καθοριστική για τη μάχη που δίνουν τέσσερις ομάδες για παραμονή στην Α' Κατηγορία, είναι η προτελευταία αγωνιστική του β΄ γκρουπ των πλέι οφ και ειδικότερα οι τρεις αγώνες του Σαββάτου (9/5, 18:00).

Ομόνοια Αραδίππου (36β.), Ακρίτας Χλώρακας (35β.), Ολυμπιακός (34β.) και Εθνικός (30β.) διεκδικούν δύο θέσεις σωτηρίας, ενώ δύο εξ αυτών θα πάρουν, μαζί με την Ένωση που ήδη υποβιβάστηκε, τον δρόμο προς τη Β' Κατηγορία.

Ομόνοια Αραδίππου και Ακρίτας αναμετρώνται μεταξύ τους, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την ΑΕΛ και ο Εθνικός από την Ένωση.

Η ομάδα της Άχνας έχει το δυσκολότερο έργο, καθώς για να παραμείνει ζωντανή ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής, θα πρέπει να κερδίσει η ίδια, ο Ακρίτας να ηττηθεί από την Ομόνοια Αραδίππου και ο Ολυμπιακός να μην νικήσει την ΑΕΛ. Από την άλλη η Ομόνοια Αραδίππου με τρίποντο σήμερα κλειδώνει μαθηματικά την παραμονή της, ενώ ο Ακρίτας για να... ηρεμήσει από σήμερα θα χρειάζεται εκτός από νίκη του, να μην νικήσει ο Ολυμπιακός.

Τα σκορ:

Ομόνοια Αραδίππου - Ακρίτας Χλώρακας 1-0

Ένωση - Εθνικός 1-2

ΑΕΛ - Ολυμπιακός 1-3

Ζωντανή βαθμολογία:

10. Ομόνοια Αραδίππου 39 (36)

11. Ολυμπιακός 37 (34)

--------------------------------------------

12. Ακρίτας Χλώρακας 35 (35)

13. Εθνικός 33 (30)

Η τελευταία αγωνιστική (15/5, 19:00): Εθνικός-Ομόνοια Αραδίππου, Ολυμπιακός-Ανόρθωση, Ακρίτας-ΑΕΛ

Παρακολουθήστε την εξέλιξη των αναμετρήσεων:

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ - ΑΚΡΙΤΑΣ 1-0

59' Ανοίγει το σκορ με κεφαλιά ο Ασενούν και «αγκαλιάζει» την παραμονή της στην κατηγορία!

22' Ο ρεφ πήγε στο on-field review για πέναλτι που ζήτησε η Ομόνοια Αραδίππου, διαφώνησε με τον VAR και δεν σφύριξε πέναλτι για χέρι του Αντωνίου.

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ: Κόστιτς, Αντωνίου, Θελάντερ, Ενρίκες, Ρινγκ, Έντουαρντς, Βαν Μιούλεν, Μουαντίπ, Ασενούν, Γεωργίου, Ποντικός.

ΑΚΡΙΤΑΣ: Περντρέου, Ζήνωνος, Ζάμπελιν, Μίλερ, Αντωνίου, Ιωάννου, Καρλίτος, Φερνάντεζ, Βινιάτο, Μανού, Χατζηβασίλη.

ΣΚΟΡΕΡ: 59΄ Ασενούν / -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 27΄ Ρινγκ, 55΄ Ασενούν, 61΄ Έντουαρντς / 23΄ Φερνάντες, 45+2΄ Ζήνωνος

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Andris Treimanis

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Tamas Bognar

AVAR: Σολωμού Δημήτρης

Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας

ΕΝΩΣΗ - ΕΘΝΙΚΟΣ 1-2

52' Μειώνει η Ένωση με γκολ του Γκούρεζ με κεφαλιά.

46' Ο Γιούσης διπλασιάζει τα γκολ του Εθνικού ο οποίος σκόραρε στο πρώτο λεπτό κάθε ημιχρόνου!

1' Ο Εθνικός ανοίγει το σκορ από την πρώτη του επίθεση με ωραίο πλασέ του Μασάδο.

ΕΝΩΣΗ: Λαζάρ, Παναγή, Ιωάννου, Οκέκε, Σάκιτς, Σολωμού, Κοσμάς (58΄ Κατσιάρης), Γκούρεζ, Καζάν, Κύζας, Έλα

ΕΘΝΙΚΟΣ: Τούμπας, Μπάχανακ, Λομοτέι (22΄ Φελίπε), Αγγελόπουλος, Κονφέ, Νενέκο, Μασάδο, Πεχλιβάνης, Γιούσης, Παπαγεωργίου, Αντερέγκεν.

ΣΚΟΡΕΡ: 52' Γκούρεζ / 1΄ Μασάδο, 46΄ Γιούσης

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: - / -

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χριστοδούλου Ιωάννης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Β' Βοηθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης

4ος Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος

VAR: Χριστοφόρου Μάριος

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης

ΑΕΛ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-3

61' Ο Ολυμπιακός κάνει το 3-1 με κεφαλιά του Κονομή μετά από εκτέλεση κόρνερ και «αγγίζει» το... χρυσό τρίποντο.

48' Ακυρώνεται από το VAR πέναλτι που σφυρίχθηκε για τον Ολυμπιακό (ανατροπή Ζοάο Μάριο από Κυριάκου), λόγω οφσάιντ.

42' Φοβερό γκολ του Κοβαλένκο με τακουνάκι και ο Ολυμπιακός παίρνει προβάδισμα έπειτα από ανατροπή!

34' Μένει με 10 η ΑΕΛ, αποβάλλεται ο Μασέκο με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

11' Ο Πικής ισοφαρίζει για τον Ολυμπιακό με ωραία κεφαλιά.

5' Η ΑΕΛ ανοίγει το σκορ με γκολ του Σάβο με πλασέ από την καρδιά της περιοχής.

ΑΕΛ: Κυριάκου, Κονσεϊνσάο, Φιλιώτης, Μιλοσάβλεβιτς, Ιμανισίμουε, Παναγή, Γκλάβσιτς, Ζράντι (61΄ Μακρής), Μασέκο, Μουγκέ, Σάβο.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ταλιχμανίδης, Φελίπε, Κονομής, Μπαρμπόσα, Γκόμες, Ντζεπάρ, Κοβαλένκο, Ταβάρες, Μπράντονιτς, Ζοάο Μάριο, Πική.

ΣΚΟΡΕΡ: 5΄ Σάβο / 11΄ Πικής, 42΄ Κοβαλένκο, 61΄ Κονομής

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 10΄ Μασέκο, 57΄ Κονσεϊσάο / -

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: 34' Μασέκο (2η κιτρ.) / -

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Antonio Rapuano

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

VAR: Davide Ghersini

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης