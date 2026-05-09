ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE η μάχη της παραμονής! (ζωντανή βαθμολογία)

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

LIVE η μάχη της παραμονής! (ζωντανή βαθμολογία)

Παρακολουθήστε την εξέλιξη των αναμετρήσεων που θα κρίνουν πολλά

Καθοριστική για τη μάχη που δίνουν τέσσερις ομάδες για παραμονή στην Α' Κατηγορία, είναι η προτελευταία αγωνιστική του β΄ γκρουπ των πλέι οφ και ειδικότερα οι τρεις αγώνες του Σαββάτου (9/5, 18:00).

Ομόνοια Αραδίππου (36β.), Ακρίτας Χλώρακας (35β.), Ολυμπιακός (34β.) και Εθνικός (30β.) διεκδικούν δύο θέσεις σωτηρίας, ενώ δύο εξ αυτών θα πάρουν, μαζί με την Ένωση που ήδη υποβιβάστηκε, τον δρόμο προς τη Β' Κατηγορία.

Ομόνοια Αραδίππου και Ακρίτας αναμετρώνται μεταξύ τους, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την ΑΕΛ και ο Εθνικός από την Ένωση.

Η ομάδα της Άχνας έχει το δυσκολότερο έργο, καθώς για να παραμείνει ζωντανή ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής, θα πρέπει να κερδίσει η ίδια, ο Ακρίτας να ηττηθεί από την Ομόνοια Αραδίππου και ο Ολυμπιακός να μην νικήσει την ΑΕΛ. Από την άλλη η Ομόνοια Αραδίππου με τρίποντο σήμερα κλειδώνει μαθηματικά την παραμονή της, ενώ ο Ακρίτας για να... ηρεμήσει από σήμερα θα χρειάζεται εκτός από νίκη του, να μην νικήσει ο Ολυμπιακός.

Τα σκορ:

Ομόνοια Αραδίππου - Ακρίτας Χλώρακας 1-0

Ένωση - Εθνικός 1-2 

ΑΕΛ - Ολυμπιακός 1-3

Ζωντανή βαθμολογία:

10. Ομόνοια Αραδίππου 39 (36)

11. Ολυμπιακός 37 (34)

--------------------------------------------

12. Ακρίτας Χλώρακας 35 (35)

13. Εθνικός 33 (30)

Η τελευταία αγωνιστική (15/5, 19:00): Εθνικός-Ομόνοια Αραδίππου, Ολυμπιακός-Ανόρθωση, Ακρίτας-ΑΕΛ

Παρακολουθήστε την εξέλιξη των αναμετρήσεων:

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ - ΑΚΡΙΤΑΣ 1-0

59' Ανοίγει το σκορ με κεφαλιά ο Ασενούν και «αγκαλιάζει» την παραμονή της στην κατηγορία!

22' Ο ρεφ πήγε στο on-field review για πέναλτι που ζήτησε η Ομόνοια Αραδίππου, διαφώνησε με τον VAR και δεν σφύριξε πέναλτι για χέρι του Αντωνίου.

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ: Κόστιτς, Αντωνίου, Θελάντερ, Ενρίκες, Ρινγκ, Έντουαρντς, Βαν Μιούλεν, Μουαντίπ, Ασενούν, Γεωργίου, Ποντικός.

ΑΚΡΙΤΑΣ: Περντρέου, Ζήνωνος, Ζάμπελιν, Μίλερ, Αντωνίου, Ιωάννου,  Καρλίτος, Φερνάντεζ, Βινιάτο, Μανού, Χατζηβασίλη.

ΣΚΟΡΕΡ: 59΄ Ασενούν / -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 27΄ Ρινγκ, 55΄ Ασενούν, 61΄ Έντουαρντς / 23΄ Φερνάντες, 45+2΄ Ζήνωνος

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Andris Treimanis

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Tamas Bognar

AVAR: Σολωμού Δημήτρης

Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας

ΕΝΩΣΗ - ΕΘΝΙΚΟΣ 1-2

52' Μειώνει η Ένωση με γκολ του Γκούρεζ με κεφαλιά.

46' Ο Γιούσης διπλασιάζει τα γκολ του Εθνικού ο οποίος σκόραρε στο πρώτο λεπτό κάθε ημιχρόνου!

1' Ο Εθνικός ανοίγει το σκορ από την πρώτη του επίθεση με ωραίο πλασέ του Μασάδο.

ΕΝΩΣΗ: Λαζάρ, Παναγή, Ιωάννου, Οκέκε, Σάκιτς, Σολωμού, Κοσμάς (58΄ Κατσιάρης), Γκούρεζ, Καζάν, Κύζας, Έλα

ΕΘΝΙΚΟΣ: Τούμπας, Μπάχανακ, Λομοτέι (22΄ Φελίπε), Αγγελόπουλος, Κονφέ, Νενέκο, Μασάδο, Πεχλιβάνης, Γιούσης, Παπαγεωργίου, Αντερέγκεν.

ΣΚΟΡΕΡ: 52' Γκούρεζ / 1΄ Μασάδο, 46΄ Γιούσης

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: - / -

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χριστοδούλου Ιωάννης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Β' Βοηθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης

4ος Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος

VAR: Χριστοφόρου Μάριος

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης

ΑΕΛ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-3

61' Ο Ολυμπιακός κάνει το 3-1 με κεφαλιά του Κονομή μετά από εκτέλεση κόρνερ και «αγγίζει» το... χρυσό τρίποντο.

48' Ακυρώνεται από το VAR πέναλτι που σφυρίχθηκε για τον Ολυμπιακό (ανατροπή Ζοάο Μάριο από Κυριάκου), λόγω οφσάιντ.

42' Φοβερό γκολ του Κοβαλένκο με τακουνάκι και ο Ολυμπιακός παίρνει προβάδισμα έπειτα από ανατροπή!

34' Μένει με 10 η ΑΕΛ, αποβάλλεται ο Μασέκο με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

11' Ο Πικής ισοφαρίζει για τον Ολυμπιακό με ωραία κεφαλιά.

5' Η ΑΕΛ ανοίγει το σκορ με γκολ του Σάβο με πλασέ από την καρδιά της περιοχής.

ΑΕΛ: Κυριάκου, Κονσεϊνσάο, Φιλιώτης, Μιλοσάβλεβιτς, Ιμανισίμουε, Παναγή, Γκλάβσιτς, Ζράντι (61΄ Μακρής), Μασέκο, Μουγκέ, Σάβο.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ταλιχμανίδης, Φελίπε, Κονομής, Μπαρμπόσα, Γκόμες, Ντζεπάρ, Κοβαλένκο, Ταβάρες, Μπράντονιτς, Ζοάο Μάριο, Πική.

ΣΚΟΡΕΡ: 5΄ Σάβο / 11΄ Πικής, 42΄ Κοβαλένκο, 61΄ Κονομής

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 10΄ Μασέκο, 57΄ Κονσεϊσάο / -

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: 34' Μασέκο (2η κιτρ.) / -

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Antonio Rapuano

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

VAR: Davide Ghersini

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Μπόρνμουθ του Ιραόλα ονειρεύεται τ΄... αστέρια, έμεινε άσφαιρη η Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Σλοτ προανήγγειλε την παραμονή του στη Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φλικ: «Δεν θέλω να μιλήσω για τη Ρεάλ, ο εγωισμός σκοτώνει την επιτυχία»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλείδωσε το Champions League η Λειψία, ζόρια για τη Λεβερκούζεν...

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εκμεταλλεύεται την αποχώρηση του Ρόμπερτσον και επιστρέφει στη Λίβερπουλ ο Τσιμίκας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μάλαγα: Πειθαρχική διαδικασία κατά του Ντουάρτε

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ξέσπασε η γυναίκα του Βαλβέρδε και έβαλε τέλος στις φήμες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έρχονται ευχάριστα νέα για Τάνκοβιτς μέσω... Σουηδίας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πανσερραϊκός – Κηφισιά 1-2: Σαλονάτη και του χρόνου με show Θεοδωρίδη

Ελλάδα

|

Category image

Βήμα... οκτάδας για ΕΝΑΛ και ΑΕΜ Μουτταγιάκας - Τα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα Ένταξης

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Τσέριν: «Τον καλύτερό μας εαυτό απέναντι στην ΑΕΚ»

Ελλάδα

|

Category image

LIVE η μάχη της παραμονής! (ζωντανή βαθμολογία)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Στο «κόλπο» για Καρέτσα και η Μπάγερν Μονάχου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Καλείται να το κάνει για πρώτη φορά φέτος ο Άρης

ΑΡΗΣ

|

Category image

Η Λίβερπουλ «έσπασε» τα δοκάρια και έμεινε στην ισοπαλία με την Τσέλσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη