Ένα ονειρικό ξεκίνημα που κατέληξε σε κλάματα στον Εθνικό

Μετά από τρία χρόνια παρουσίας στην Α΄ Κατηγορία, ο Εθνικός Άχνας ήπιε το πικρό ποτήρι του υποβιβασμού.

Ένα οδυνηρό φινάλε που το ξεκίνημά του, δεν προδίκαζε κάτι τέτοιο.

Στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές είχε οκτώ βαθμούς (δύο νίκες, δύο ισοπαλίες) με νίκες επί Ομόνοιας και Ανόρθωςης ενώ μέχρι την 8η στροφή του πρωταθλήματος, είχε μαζέψει 14 βαθμούς.

Και από εκεί και πέρα, κατάρρευση. Η μία αλλαγή προπονητή διαδεχόταν την άλλη και έτσι ήρθε ο υποβιβασμός. Και είναι αντιληπτό να υπάρχει μεγάλη απογοήτευση στο Αχνιώτικο στρατόπεδο. Γιατί η χρονιά ξεκίνησε ιδανικά και κατέληξε σε κλάματα.