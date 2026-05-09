«Ο πρόεδρος θα φτιάξει ομάδα για να επιστρέψει» - Δηλώσεις από Μαρκόφσκι και Βέσκο

Διαβάστε όσα δήλωσαν οι προπονητές Ένωσης και Εθνικού, Μπόγιαν Μαρκόφσκι και Βέσκο Μιχαΐλοβιτς αντίστοιχα, μετά το διπλό της ομάδας της Άχνας με 3-1 στο Παραλίμνι, όπου οι Αχνιώτες παρά τη νίκη τους υποβιβάστηκαν στη Β' Κατηγορία.

Οι δηλώσεις Μαρκόφσκι: «Συγχαρητήρια στους παίκτες μου για την προσπάθεια. Δεχθήκαμε γρήγορα γκολ, δεν ξέρω πως τα δεχθήκαμε. Χάσαμε τη συγκέντρωση μας. Κλείναμε τους χώρους μετά, είχαμε προϋποθέσεις. Προσπαθήσαμε να είμαστε στο παιχνίδι. Στην επανάληψη, μειώσαμε όμως δεν δώσαμε τίποτα πίσω στο κόσμο που μας στήριξε όλη την χρονιά. Μια δύσκολη χρονιά. Η ομάδα πρέπει να επανέλθει στην κατηγορία, ο κόσμος να επιστρέψει στις κερκίδες. Είναι η δύναμη της ομάδας. Να υπάρχει καλή οργάνωση. Είναι χαρούμενος για τα παιδία που αγωνίστηκαν, υπάρχει μέλλον στην ομάδα. Είμαι χαρούμενος και ευχαριστημένος με τα άτομα στην Ένωση. Θα μιλήσουμε να δούμε τι θα γίνει».

Οι δηλώσεις Βέσκο: «Είναι δύσκολες στιγμές για εμάς. Δεν θέλω να ασχοληθώ με το παιχνίδι. Αυτό που κάναμε ήταν να κερδίσουμε, όμως σε συνδυασμό με άλλα αποτελέσματα η ομάδα πήγε διαβάθμιση. Δύσκολη μέρα για τον Εθνικό. Γιατί έφτασε η ομάδα σε αυτό το σημείο, δεν ξέρω. Πολύ καλή ομάδα, στο τέλος όμως πήγαμε διαβάθμιση. Δεν είναι της ώρας να αναλύσουμε τι πήγε λάθος. Ο Εθνικός μου έδωσε την ευκαιρία τους τελευταίους μήνες να δουλέψω και θέλω να τους ευχαριστήσω, ειδικά τον πρόεδρο, ήταν κύριος μαζί μου και με όλη την ομάδα. Είναι δυνατός άνθρωπος, θα είναι στην δεύτερη κατηγορία όμως θα φτιάξει ομάδα για να επιστρέψει. Εξαιρετική ομάδα για να δουλέψει κάποιος. Θα ήθελα να μείνω, βρήκα άτομα που τρέχουν ασταμάτητα και αγαπούν την ομάδα».