Ν.Ο. Λάρνακας – ΑΠΟΕΛ στον τελικό της υδατοσφαίρισης

Ναυτικός Όμιλος Λάρνακας και ΑΠΟΕΛ είναι το ζευγάρι του τελικού κυπέλλου Allwyn, μετά τη διεξαγωγή της προκριματικής και ημιτελικής φάσης της διοργάνωσης το περασμένο Σαββατοκύριακο στο ολυμπιακό κολυμβητήριο Λάρνακας.

Ο ΑΠΟΕΛ νίκησε στην προκριματική φάση τον Ναυτικό Όμιλο Μέσα Γειτονιάς 26 – 4 και ο Ναυτικός Όμιλος Λάρνακας τον Ναυτικό Όμιλο Αμμοχώστου με 19 – 12.

Στα ημιτελικά, η Λάρνακα μετά από έναν πολύ ενδιαφέρον αγώνα πήρε το εισιτήριο για τον τελικό με νίκη επί του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού με 13 – 10 και ο ΑΠΟΕΛ, «καθάρισε» την υπόθεση πρόκριση από το πρώτο ημίχρονο κόντρα στον Ναυτικό Όμιλο Λευκωσίας, παίρνοντας τη νίκη με 17 – 9.

Έτσι οι δύο ομάδες θα συγκρουστούν στον μεγάλο τελικό, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 15 του μήνα (στις 19:00) και θα διεξαχθεί στο ολυμπιακό κολυμβητήριο Λάρνακας.