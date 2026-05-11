ΠΑΣΠ: «Έφυγε» ένας συνεπής υπηρέτης της αλήθειας και της αλληλεγγύης, ο Δημήτρης Δημητρίου

Σε ανακοίνωσή του ο ΠΑΣΠ αποχαιρετάει τον Δημήτρη Δημητρίου, ο οποίος απεβίωσε σήμερα (11/05).

Η ανακοίνωση:

Με βαθύτατη θλίψη και οδύνη πληροφορηθήκαμε σήμερα την απώλεια του Δημήτρη Δημητρίου, πρώην αρχισυντάκτη του αθλητικού τμήματος της εφημερίδας «Πολίτης» και επί σειρά ετών αντιπροέδρου της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου (ΕΑΚ). Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του.

Ο Δημήτρης υπήρξε ένας συνεπής υπηρέτης της αλήθειας, που με την κριτική σκέψη και την πένα του μας έκανε όλους καλύτερους. Δίδαξε γενιές αθλητικών συντακτών, τους οποίους περιέβαλλε με πατρική αγάπη, ενώ στάθηκε πάντα αλληλέγγυος προς τον συνάνθρωπό του. Τρανή απόδειξη της ανιδιοτέλειάς του αποτέλεσε η πρόσφατη έκδοση του βιβλίου του «Με τους θεούς του Ολύμπου!», καθώς επέλεξε να διαθέσει το σύνολο των εσόδων για τη δημιουργία του Ταμείου Αλληλεγγύης Αθλητικών Συντακτών.

Το αποτύπωμα που αφήνει στη δημοσιογραφία και την κοινωνία είναι ανεξίτηλο και δύσκολα μπορεί να περιγραφεί σε λίγες γραμμές. Υπήρξε ένας γενναίος μαχητής, που αντιμετώπισε την πολυετή δοκιμασία της υγείας του με παλικαρίσιο τρόπο, αρθρογραφώντας μάλιστα μέχρι την υστάτη. Ένας άνθρωπος αυθεντικός, που κέρδισε τον καθολικό σεβασμό.

Τούτες τις δύσκολες ώρες, οι σκέψεις και οι προσευχές μας συνοδεύουν την οικογένειά του. Ας απαλύνει ο Θεός τον πόνο τους.

Από σήμερα, ο αθλητικός κόσμος και η κοινωνία μας είναι φτωχότεροι, με την ελπίδα ο βίος του να αποτελέσει παράδειγμα για όλους μας.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Αιωνία του η μνήμη

