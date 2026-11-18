Στον Απόλλωνα είχαν βάλει στο μάτι από καιρό τον Παντελή Κονομή, αφού σε όλη τη διάρκεια της περσινής σεζόν υπήρχαν δημοσιεύματα περί ενδιαφέροντος της ομάδας της Λεμεσού για τον εντάξει στο δυναμικό της. Αυτά επιβεβαιώθηκαν, με τον 25χρονο να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι τον Μάιο του 2028, με προοπτική επέκτασης της συνεργασίας για ακόμη μία αγωνιστική περίοδο. Μετά από πέντε μήνες, ακόμη κι αυτοί που θα έδιναν ελάχιστες πιθανότητες να προσφέρει ο Κονομής στον Απόλλωνα, θα πρέπει να αναθεώρησαν. Ο Κονομής όχι απλά βοηθάει τους γαλάζιους στην πορεία τους, αλλά αποτελεί και έναν από τους πιο πολύτιμους παίκτες στο ρόστερ. Πρόκειται για τον ποδοσφαιριστή που πήρε τα πιο πολλά λεπτά συμμετοχής από τον Ερνάν Λοσάδα στο πρωτάθλημα, με εξαίρεση τον τερματοφύλακα της ομάδας, Φίλιπ Κουν, ο οποίος καπάρωσε τη θέση κάτω από τα δοκάρια. Ο Κονομής, μαζί με τον Γερμανό γκολκίπερ, είναι οι μοναδικοί οι οποίοι ήταν βασικοί και στα εννέα παιχνίδια πρωταθλήματος, ενώ ο Κύπριος διεθνής είναι ο μόνος που έπαιξε και στα 13 φετινά παιχνίδια των γαλάζιων, υπολογίζοντας και τα τέσσερα ευρωπαϊκά παιχνίδια στην αρχή της περιόδου για τα προκριματικά του Conference League.

Συγκεκριμένα, μέτρησε δύο φουλ συμμετοχές με Ντίλα Γκόρι και Μπραν (σ.σ. με τη δεύτερη συμπεριλαμβάνεται και το διάστημα της παράτασης), ενώ έπαιξε και στα άλλα δύο παιχνίδια με τις δυο ομάδες και έγινε αλλαγή κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου. Στο πρωτάθλημα ήταν βασικός σε όλα τα παιχνίδια και έγινε αλλαγή μόνο μία φορά, στον αγώνα με τη Νέα Σαλαμίνα.

Οι επιδόσεις του Κονομή με τον Απόλλωνα είχαν θετικό αντίκτυπο και για την εθνική ομάδα. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Απόστολος Μάντζιος, βλέποντας τις επιδόσεις του Κονομή με τον Απόλλωνα τον κάλεσε για πρώτη φορά στην Εθνική Ανδρών τον περασμένο Σεπτέμβριο. Τότε έπαιξε για λίγα λεπτά στο εκτός έδρας ματς με το Μαυροβούνιο (2-1), έμεινε στον πάγκο στον αγώνα στη Λετονία (0-0), ενώ χρησιμοποιήθηκε σε ολόκληρο το 90λεπτο στις νίκες με Αρμενία (2-0) και Λετονία (2-1). Στο «παράθυρο» των αγώνων του Νοεμβρίου κατέγραψε άλλες δύο φουλ συμμετοχές με Αρμενία (1-1) και Μαυροβούνιο (1-4).

Άνοιξε και... λογαριασμό

Με την Εθνική, μάλιστα, πέτυχε και το πρώτο του τέρμα. Στον αγώνα με την Αρμενία, στις 2 Οκτωβρίου, οπότε και είχε την πρώτη του συμμετοχή ως βασικός, πέτυχε το ένα από τα δύο τέρματα της ομάδας στη νίκη με 2-0.

Φορώντας τη φανέλα του Απόλλωνα δεν πανηγύρισε ακόμη κάποιο δικό του γκολ, όμως πρόσθεσε στο βιογραφικό του δύο ασίστ και μάλιστα σε ευρωπαϊκούς αγώνες. Συγκεκριμένα, στην παρθενική ευρωπαϊκή του παρουσία, απέναντι στην Ντίλα Γκόρι, τον περασμένο Ιούλιο, έδωσε ασίστ για να επιτευχθούν τα δύο από τα τέσσερα (4-0) τέρματα που είχε πετύχει στον αγώνα της Γεωργίας ο Απόλλωνας.