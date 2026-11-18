Αντίστροφη μέτρηση για τις υποχρεώσεις της Εθνικής μας ομάδας Νεανίδων Κ-19 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Η Εθνική μας θα λάβει μέρος στη Β’ Κατηγορία της UEFA και συγκεκριμένα στον Β1 όμιλο όπου θα αντιμετωπίσει την Αλβανία, τη Λετονία και τη Μολδαβία.

Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν στην Αλβανία από τις 27 Νοεμβρίου μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2026.

Στις 27/11 η Εθνική μας θα αντιμετωπίσει την Αλβανία, στις 30/11 τη Λετονία και στις 3 Δεκεμβρίου τη Μολδαβία.

Στην κλήση της προπονήτριας της Εθνικής μας Χριστίνας Πίτσιλλου ενόψει της αποστολής στην Αλβανία βρίσκονται οι ακόλουθες ποδοσφαιρίστριες:

AFC Wimbledon: Kyra Gulay Hilmi

Apollon Ladies: Χαραλαμπία Επαμεινώνδα

Bristol Rovers FC: Gracie Samantha Holmes

Lakatamia FC: Άρτεμις Πετκόβσκι, Γεωργιάνα Τσιόλα

Άρης Λεμεσού: Λίλα Φράνσις Ευσταθίου

Γεροσκήπου WFC: Θεοφανώ Λιμαντζάκη

Εθνικός Άχνας WFC: Κυριακή Παναγή, Μιχαέλα Γεωργίου

Ολυμπιακός Λευκωσίας WFC: Μαρία Δημητροπούλου, Στυλιάνα Ασπράκη

Ομόνοια Λευκωσίας: Βερόνικα Αντόνια Χατζηχριστοδούλου, Μαριάμ Συμεού, Μιλένα Πέππου, Ναταλία Σόλωνος, Χρυσήλια Αγγελή

Πάφος FC: Ελεονώρα Κωνσταντίνου

Πέγεια - Ακάμας 2025: Αντριάνα Χριστοφή, Ελευθερία Πουλλή

Στην κλήση συμπεριλαμβάνεται επίσης και η Παναγιώτα Φωτίου.

Η πρώτη προπόνηση θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026 στο Κοινοτικό Στάδιο Ορμήδειας και ώρα 15:00.

Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου η ομάδα θα προπονηθεί πάλι στην Ορμήδεια (15:00) και την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, συγκέντρωση στο Κοινοτικό Στάδιο Ορμήδειας στις 08:00 και προπόνηση 08:45. Ακολούθως η αποστολή θα μεταβεί στο αεροδρόμιο Λάρνακας για την αναχώρηση στην Αλβανία.

*Σημειώνεται ότι οι προπονήσεις είναι κλειστές για το κοινό αλλά και για τους γονείς ή συνοδούς των ποδοσφαιριστριών.

Αναχωρήσεις για το Κοινοτικό Στάδιο Ορμήδειας την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου:

Από Πάφο, 06:15 Στάδιο «Στέλιος Κυριακίδης»

Από Λεμεσό, 07:00 Τσίρειο Στάδιο

Από Λευκωσία, 07:15 Alegra Hotel