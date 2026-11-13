Την Κυριακή η Εθνική μας αξίζει το χειροκρότημα!

Για πρώτη φορά, η Εθνική μας κλείδωσε συμμετοχή στα play-offs ανόδου του Nations League και το γεγονός αυτό από μόνο του αποτελεί μεγάλη επιτυχία.

Σε ένα όμιλο στον οποίοι όλοι σχεδόν οι αγώνες κρίθηκαν στις λεπτομέρειες, η ομάδα μας κατάφερε να τερματίσει στη δεύτερη θέση, έχοντας πλέον το δικαίωμα να παλέψει για πρώτη φορά στην ιστορία της για την άνοδο στη Β' Κατηγορία.

Η κλήρωση των play-offs θα γίνει την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου και η ομάδα μας θα κληρωθεί με μια εκ των τεσσάρων ομάδων που θα τερματίσουν στην 4η θέση του ομίλου τους στη Β' Κατηγορία.

Το σκηνικό με τους πιθανούς αντιπάλους θα ξεκαθαρίσει την ερχόμενη Τρίτη 17 Νοεμβρίου οπόταν και θα ολοκληρωθούν οι αγώνες της Β' Κατηγορίας.

Το ζητούμενο τώρα για την ομάδα μας είναι να ολοκληρώσει την Κυριακή με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία της στη διοργάνωση και να προετοιμαστεί για τα play-offs που θα γίνουν τον ερχόμενο Μάρτιο.

Με τη μέχρι τώρα πορεία της στη διοργάνωση, η ομάδα μας αξίζει το χειροκρότημα του κόσμου και οι ποδοσφαιριστές μας περιμένουν ότι την Κυριακή, στις 16:00 στο “Άλφαμεγα” απέναντι στο Μαυροβούνιο, θα αγωνιστούν μπροστά σε γεμάτες κερκίδες.

ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ είναι διαθέσιμα εδώ ενώ θα υπάρχουν ανοικτα ταμεία και στο γήπεδο την Κυριακή, δύο περίπου ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα.

Επίσης, έξω από την ανατολική κερκίδα, θα είναι διαθέσιμα τα επίσημα προϊοντα της Εθνικής μας (επίσημες εμφανίσεις, φούτερ, φόρμες και παιδικές εμφανίσεις).