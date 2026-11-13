ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Την Κυριακή η Εθνική μας αξίζει το χειροκρότημα!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Το σκηνικό με τους πιθανούς αντιπάλους θα ξεκαθαρίσει την ερχόμενη Τρίτη 17 Νοεμβρίου

Για πρώτη φορά, η Εθνική μας κλείδωσε συμμετοχή στα play-offs ανόδου του Nations League και το γεγονός αυτό από μόνο του αποτελεί μεγάλη επιτυχία.

Σε ένα όμιλο στον οποίοι όλοι σχεδόν οι αγώνες κρίθηκαν στις λεπτομέρειες, η ομάδα μας κατάφερε να τερματίσει στη δεύτερη θέση, έχοντας πλέον το δικαίωμα να παλέψει για πρώτη φορά στην ιστορία της για την άνοδο στη Β' Κατηγορία. 

Η κλήρωση των play-offs θα γίνει την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου και η ομάδα μας θα κληρωθεί με μια εκ των τεσσάρων ομάδων που θα τερματίσουν στην 4η θέση του ομίλου τους στη Β' Κατηγορία.

Το σκηνικό με τους πιθανούς αντιπάλους θα ξεκαθαρίσει την ερχόμενη Τρίτη 17 Νοεμβρίου οπόταν και θα ολοκληρωθούν οι αγώνες της Β' Κατηγορίας. 

Το ζητούμενο τώρα για την ομάδα μας είναι να ολοκληρώσει την Κυριακή με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία της στη διοργάνωση και να προετοιμαστεί για τα play-offs που θα γίνουν τον ερχόμενο Μάρτιο.

Με τη μέχρι τώρα πορεία της στη διοργάνωση, η ομάδα μας αξίζει το χειροκρότημα του κόσμου και οι ποδοσφαιριστές μας περιμένουν ότι την Κυριακή, στις 16:00 στο “Άλφαμεγα” απέναντι στο Μαυροβούνιο, θα αγωνιστούν μπροστά σε γεμάτες κερκίδες.

ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ είναι διαθέσιμα εδώ ενώ θα υπάρχουν ανοικτα ταμεία και στο γήπεδο την Κυριακή, δύο περίπου ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα.

Επίσης, έξω από την ανατολική κερκίδα, θα είναι διαθέσιμα τα επίσημα προϊοντα της Εθνικής μας (επίσημες εμφανίσεις, φούτερ, φόρμες και παιδικές εμφανίσεις).

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣEθνικη

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η βαρύτερη ήττα στην καριέρα του Γιοβάνοβιτς!

Ελλάδα

|

Category image

Μάγεψε με πεντάρα η Ισλανδία, κλείδωσε την άνοδο η Ελβετία

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Ελλάδα: Τα σενάρια πρόκρισης μετά την εφτάρα - Τι χρειάζεται για να βρεθεί στα προημιτελικά

Ελλάδα

|

Category image

Έκανε περίπατο στο Βελιγράδι η Γερμανία κι έπιασε την Ελλάδα

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Μαύρη νύχτα για το ελληνικό ποδόσφαιρο: Ιστορικός διασυρμός της γαλανόλευκης από την Ολλανδία

Ελλάδα

|

Category image

«Έγκλημα» του Παναθηναϊκού και τιμωρία από την Μπαρτσελόνα!

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο Πύρρος Δήμας υπέβαλε την παραίτησή του, αλλά δεν έγινε δεκτή

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ασταμάτητος Ναν: Ανέβηκε στην 3η θέση των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα!

EUROLEAGUE

|

Category image

Γαλλικά ΜΜΕ: «Επαφή του Ολυμπιακού για τον Μπουνταουί»

Super League

|

Category image

Πληθαίνουν τα σενάρια πώλησης της Formula 1

AUTO MOTO

|

Category image

Πόσο κοστίζουν τα εισιτήρια για την επιστροφή του Ροναλντίνιο στη δράση

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εφιαλτικό ημίχρονο για την Ελλάδα και αρνητικό ρεκόρ με πεντάρα από την Ολλανδία

Ελλάδα

|

Category image

Ιτούδης: Κανένα επεισόδιο με τον κόσμο στην Κύπρο, λένε στη Χάποελ

EUROLEAGUE

|

Category image

Ποτσετίνο – Γιουνάιτεντ: Ακόμα ένα restart, ακόμα λίγο… υπομονή!

Premier League

|

Category image

Αντσελότι: «Το Μουντιάλ έκλεισε έναν κύκλο για μια γενιά παικτών της Βραζιλίας» - Tι είπε για Ραφίνια

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Διαβαστε ακομη