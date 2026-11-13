Κύπελλο Coca - Cola: Είχε... κέφια η κληρωτίδα - Τα οκτώ ζευγάρια της β' φάσης!

Είχε... κέφια η κληρωτίδα!

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της β' φάσης του κυπέλλου, η οποία έβγαλε 2+1 ντέρμπι! Η ΑΕΚ θα αναμετρηθεί με την Ανόρθωση, ο ΑΠΟΕΛ με τον Άρη, ενώ... μονομαχία στη Λευκωσία θα δούμε ανάμεσα σε Ομόνοια και Ολυμπιακό. Όπως σημειώθηκε, οι αγώνες θα είναι μονοί και θα αρχίσουν από τις 25 Νοεμβρίου.

Το live της κλήρωσης...

Πρώτο ζευγάρι: Καρμιώτισσα - Απόλλων

Δεύτερο ζευγάρι: ΑΕΚ - Ανόρθωση

Τρίτο ζευγάρι: ΑΠΟΕΛ - Άρης

Τέταρτο ζευγάρι: ΑΕΛ - Ένωση

Πέμπτο ζευγάρι: Ομόνοια - Ολυμπιακός

Εκτο ζευγάρι: Krasava - ΑΣΙΛ

Έβδομο ζευγάρι: Ομόνοια Αρ. - Ομόνοια 29Μ

Όγδοο ζευγάρι: Νέα Σαλαμίνα - Πάφος

-Τα διαδικαστικά της κλήρωσης:

16 ομάδες, 10 ομάδες που προκρίθηκαν μέσω αγώνων, 6 που δεν συμμετείχαν στην α’ φάση.

Μια κληρωτίδα, όλες οι ομάδες μέσα για να προκύψουν 8 ζευγάρια. Η πρώτη ομάδα που θα κληρώνεται, θα είναι η γηπεδούχος. Μπορεί να οριστούν αγώνες από τις 25 Νοεμβρίου. Οι αναμετρήσεις θα είναι μονές.

-Τον λόγο πήρε ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΟΠ, Θεόδωρος Θεοδούλου ο οποίος καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και την Coca – Cola.