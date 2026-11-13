Ο Γκάβι απέρριψε Μπάγερν και Νάπολι

Η διοίκηση της Μπαρτσελόνα έχει αποφασίσει να παραχωρήσει κάποιους παίκτες, για να λύσει μέρος από τα οικονομικά προβλήματα της. Μεταξύ αυτών αναφέρεται από τον ισπανικό Τύπο και τ' όνομα του Γκάβι, μολονότι πρόσφατα επέκτεινε το συμβόλαιο του μέχρι τον Ιούνιο του 2030.

Υποστηρίζεται πως ο πρόεδρος των «μπλαουγκράνα», Χοάν Λαπόρτα, ψάχνει για λύσεις ώστε να τονώσει τα οικονομικά της ομάδας, αλλά ο Ισπανός διεθνής μέσος σκοπεύει να παραμείνει στο «Καμπ Νου» και να διεκδικήσει την επιστροφή του στη βασική ενδεκάδα του Χάνσι Φλικ.

Σύμφωνα με την αθλητική εφημερίδα της Μαδρίτης «Marca» Μπάγερν Μονάχου και Νάπολι έχουν προσεγγίσει τον μάνατζερ του 22χρονου διεθνή άσου, αλλά αυτός τις απέρριψε χωρίς δεύτερη σκέψη, καθώς είναι αφοσιωμένος στην ομάδα που τον ανέδειξε. «Ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό του η μεταγραφή του σε άλλη ομάδα», αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ.