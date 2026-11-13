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Επίσημο: Εποχή Ποτσετίνο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο πρώην τεχνικός των Τότεναμ, Τσέλσι και Παρί Σεν Ζερμέν θα καθοδηγήσει την εθνική ομάδα των ΗΠΑ στα δύο τελευταία του παιχνίδια πριν μεταβεί στο Μάντσεστερ

Προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι πλέον με κάθε επισημότητα ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. Ο πρώην τεχνικός των Τότεναμ, Τσέλσι και Παρί Σεν Ζερμέν θα καθοδηγήσει την εθνική ομάδα των ΗΠΑ στα δύο τελευταία του παιχνίδια πριν μεταβεί στο Μάντσεστερ για να αναλάβει υπογράφοντας συμβόλαιο δυόμισι ετών.

Η Γιουνάιτεντ απομάκρυνε τον Μάικλ Κάρικ, με την ομάδα να βρίσκεται εντός της ζώνης υποβιβασμού της Premier League και κατέβαλε 8,85 εκατ. ευρώ ως αποζημίωση στις ΗΠΑ για τον Αργεντινό τεχνικό.

Η ανακοίνωση:

Ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο συμφώνησε να αναλάβει τη θέση του προπονητή της ανδρικής ομάδας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με ισχύ από τις 18 Νοεμβρίου.

Ο σύλλογος ήρθε σε συμφωνία με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία των ΗΠΑ (U.S. Soccer Federation), ώστε ο Μαουρίσιο και το επιτελείο του να αποδεσμευτούν μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών τους με την Εθνική Ανδρών των ΗΠΑ.

Ο Αργεντινός τεχνικός φημίζεται για το επιθετικό στυλ ποδοσφαίρου υψηλής έντασης που πρεσβεύει, την αφοσίωσή του στη δημιουργία ισχυρών και δεμένων συνόλων, καθώς και για την εξαιρετική του ικανότητα στην ανάδειξη και εξέλιξη μεμονωμένων παικτών.

Ο Ποτσετίνο έχει επιδείξει σταθερά υψηλό επίπεδο απόδοσης σε διάφορα πρωταθλήματα. Ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στην Εσπανιόλ το 2009, ενώ στη συνέχεια μετακινήθηκε στη Σαουθάμπτον, με την οποία πέτυχε το 2014 τον υψηλότερο αριθμό βαθμών στην ιστορία του συλλόγου στην Premier League.

Κατά τη διάρκεια πέντε πλήρων σεζόν στην Τότεναμ, ο Ποτσετίνο καθιέρωσε την ομάδα ως σταθερή διεκδικήτρια της πρόκρισης στο UEFA Champions League, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή της στη διοργάνωση για τέσσερις συνεχόμενες περιόδους και οδηγώντας την, το 2019, στον πρώτο τελικό της ιστορίας της στον θεσμό.

Το 2021 ανέλαβε την Παρί Σεν Ζερμέν, κατακτώντας το πρωτάθλημα (Ligue 1), το Κύπελλο Γαλλίας (Coupe de France) και το Σούπερ Καπ (Trophee des Champions), προτού μετακινηθεί στην Τσέλσι το 2023.

Πιο πρόσφατα, οδήγησε την Εθνική Ανδρών των ΗΠΑ στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA.

sport-fm.gr

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ΔΙΕΘΝΗPremier League

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