Κριστιάνο Ρονάλντο: Όλη η Πορτογαλία με το «7» για χάρη του

Μία ιδιαίτερα συγκινητική βραδιά ετοιμάζει η Εθνική Πορτογαλίας για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες ανακοίνωσε την οριστική αποχώρησή του από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, βάζοντας τέλος σε μία μυθική διαδρομή 23 ετών.

Το Σάββατο (14/11), στην αναμέτρηση με τη Δανία στην Μπράγκα για την 5η αγωνιστική του Nations League, οι Πορτογάλοι διεθνείς θα τιμήσουν τον άλλοτε αρχηγό τους με έναν ξεχωριστό τρόπο. Όλοι οι ποδοσφαιριστές θα βγουν στον αγωνιστικό χώρο φορώντας φανέλα με τον αριθμό 7, τον αριθμό που ταυτίστηκε όσο κανένας άλλος με τον Ρονάλντο και την παρουσία του στην εθνική ομάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της πορτογαλικής «Diario de Noticias», τις οποίες επιβεβαιώνει η «O JOGO», η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποφασίστηκε από κοινού από τους αρχηγούς της ομάδας, το προπονητικό επιτελείο και τον πρόεδρο της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα. Πρόκειται για έναν συμβολικό φόρο τιμής στον ποδοσφαιριστή που φόρεσε 234 φορές τη φανέλα της Πορτογαλίας, σημείωσε 146 γκολ και συνέδεσε το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χώρας.

Το παιχνίδι με τη Δανία αναμένεται να διεξαχθεί σε κατάμεστο γήπεδο, καθώς έχει ήδη ανακοινωθεί sold out. Θα είναι μάλιστα η πρώτη αναμέτρηση της Πορτογαλίας μετά το αντίο του Ρονάλντο, γεγονός που δίνει ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική βαρύτητα στην περίσταση. Οι Ίβηρες έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους στα προημιτελικά του Nations League και την Τρίτη θα αντιμετωπίσουν την Ουαλία στο Κάρντιφ, ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις τους στον όμιλο Α4.

Ένα ακόμη στοιχείο που δείχνει τον σεβασμό προς τον Κριστιάνο αφορά το δωμάτιο με τον αριθμό 201 στην «Πόλη του Ποδοσφαίρου», το προπονητικό κέντρο της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας. Πρόκειται για το δωμάτιο που χρησιμοποιούσε όλα αυτά τα χρόνια ο Ρονάλντο και το οποίο παρέμεινε άδειο στην πρώτη συγκέντρωση της Εθνικής χωρίς εκείνον. Η συγκεκριμένη κίνηση έγινε ως ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς του και, σύμφωνα με τα πορτογαλικά δημοσιεύματα, αντιμετωπίστηκε ιδιαίτερα θετικά από τους ποδοσφαιριστές και τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής.

Παράλληλα, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το ποιος θα κληρονομήσει τη φανέλα με το «7». Οι αριθμοί των ποδοσφαιριστών για τις αναμετρήσεις με Δανία και Ουαλία αναμένεται να δηλωθούν στην UEFA το βράδυ της Παρασκευής, οπότε θα γίνει γνωστό ποιος θα φορέσει για πρώτη φορά τον συγκεκριμένο αριθμό μετά την αποχώρηση του Ρονάλντο.

sport-fm.gr