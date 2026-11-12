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Δεν μας έκανε το χατίρι η Λετονία, αλλά το όνειρο ζει: Στη 2η θέση η Κύπρος και ραντεβού στα πλέι - οφ ανόδου!

ΓΗΠΕΔΟ

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Στη δεύτερη θέση οριστικά η Εθνική Κύπρου.

Το δραματικό γκολ του Μαυροβουνίου στο φινάλε απέναντι στη Λετονία (2-1) έβαλε τέλος στα όνειρα της Εθνικής μας ομάδας για την  πρωτιά στον δεύτερο όμιλο της Γ' Κατηγορίας του Nations League.

Με αυτή τη νίκη, το Μαυροβούνιο έφτασε τους 13 βαθμούς και «κλείδωσε» μαθηματικά την 1η θέση και την απευθείας άνοδο στη Β' Κατηγορία. Από την πλευρά της, η Κύπρος (8 βαθμοί) εξασφάλισε τη 2η θέση καθώς υπερτερεί στην ισοβαθμία της 3ης Αρμενίας (5 β.) και στρέφει πλέον την προσοχή της στα πλέι - οφ ανόδου..

Το κυριακάτικο παιχνίδι στο «Αλφαμέγα» απέναντι στο Μαυροβούνιο (16:00) αποκτά έτσι διαδικαστικό βαθμολογικό χαρακτήρα, παραμένει όμως μια σημαντική ευκαιρία για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να κλείσει θετικά τις υποχρεώσεις του μπροστά στον κόσμο του.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Μαυροβούνιο 4-1-0   9-5   13  

2. Κύπρος  2-2-1 6-4   8

3. Αρμενία   1-2-2 5-6 5

4. Λετονία   0-1-4 3-8 1

 

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