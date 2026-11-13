ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βούρκωσε ο Ραφίνια: «Πάντα θέλω να δίνω το 100% για την Βραζιλία»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Μίλησε φανερά φορτισμένος για την αφοσίωσή του

Ο Ραφίνια έγινε αντικείμενο σκληρής κριτικής στην πατρίδα του όταν προ ημερών δήλωσε πως ήρθε σε επαφή με τον προπονητή της εθνικής Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι, προκειμένου να τον διαχειριστεί με τέτοιο τρόπο στα προσεχή ματς, ώστε να μην τραυματιστεί ξανά, όπως συνέβη στα τρία προηγούμενα «παράθυρα» με την σελεσάο». Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα θέλησε να διευκρινίσει τα λεγόμενά του, μιλώντας σχεδόν βουρκωμένος για την αξία που δίνει στις υποχρεώσεις του με το εθνόσημο.

«Νόμιζα ότι ήμουν σαφής ως προς το τι εννοούσα• τουλάχιστον στο μυαλό μου, έτσι φαινόταν. Λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα έχω περάσει στις τρεις τελευταίες κλήσεις στην εθνική ομάδα —με τρεις τραυματισμούς ουσιαστικά στο ίδιο σημείο του ποδιού μου—, αυτό που εννοούσα ήταν απλώς ότι έπρεπε να προσέξω τον εαυτό μου. Προφανώς, δεν θέλω να τραυματιστώ ξανά. Θέλω να είμαι διαθέσιμος όχι μόνο για την εθνική ομάδα, αλλά και για την Μπαρτσελόνα», τόνισε αρχικά και φανερά φορτισμένος πρόσθεσε:

«Είναι φυσιολογικό να μας επηρεάζει η κριτική. Είμαστε άνθρωποι και, όσο κι αν προσπαθούμε, κάποια πράγματα μάς επηρεάζουν. Είναι φυσικό. Οποιοσδήποτε στη θέση μου, δεχόμενος κριτική ενώ γνωρίζει ότι δίνει τον καλύτερό του εαυτό, θα επηρεαζόταν. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για την κριτική• το να εκπροσωπείς τη Βραζιλία αποτελεί τεράστια ευθύνη».

Συνέχισε, δε, λέγοντας: «Δυστυχώς, όταν δεν είμαστε σε καλή φυσική κατάσταση, δεν μπορούμε να αγωνιστούμε ούτε εδώ ούτε στον σύλλογό μας. Είπα επίσης ότι, αν το επιτρέπει το σώμα μου, θα δίνω πάντα τον καλύτερό μου εαυτό. Όταν διαπιστώσω ότι δεν μπορώ να αποδώσω σωματικά, θα είμαι ο πρώτος που θα αποσυρθεί, καθώς ασκώ πολύ αυστηρή κριτική στον εαυτό μου. Ναι, όσα είπα είχαν αρνητικό αντίκτυπο, αν και εκείνη τη στιγμή πίστευα ότι το είχα εξηγήσει καλά. Αλλά, δυστυχώς, όλα αυτά είναι μέρος του παιχνιδιού».

Ο Ραφίνια αναφέρθηκε επίσης στη δοκιμασία που πέρασε με τον τραυματισμό του κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς και στις συνέπειες που είχε αυτός. «Ήταν ιδιαίτερα απογοητευτικό. Ήταν μια κρίσιμη στιγμή στη ζωή μου, σημαντική για την εθνική ομάδα, και δεν ένιωθα 100% έτοιμος από φυσική κατάσταση. Έπαιξα μόνο δύο παιχνίδια με την Μπάρτσα μετά τον τραυματισμό, πριν από το ματς με τη Γαλλία κατά τη διάρκεια της διακοπής για τις εθνικές ομάδες, πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Όταν βρίσκεσαι στον αγωνιστικό χώρο, δεν σκέφτεσαι την ενόχληση• θέλεις να δώσεις τον καλύτερό σου εαυτό. Πάντα δίνω το 100%. Συχνά, οι γιατροί και οι φυσικοθεραπευτές μού λένε να προσέχω και να μην πιέζομαι, αλλά δεν μπορώ να αλλάξω τον τρόπο παιχνιδιού μου. Όμως, το σώμα πληρώνει το τίμημα και χρειάζεται χρόνο για να ανακάμψει. Ήταν απογοητευτικό».

Τέλος υπογράμμισε την ακλόνητη αφοσίωσή του στη «σελεσάο»: «Από την πρώτη φορά που φόρεσα τη φανέλα της εθνικής ομάδας, κατέστησα απολύτως σαφές ότι ήθελα να είμαι εδώ. Ποτέ δεν εγκατέλειψα την εθνική Βραζιλίας και πάντα έκανα ό,τι περνούσε από το χέρι μου για να δίνω το «παρών». Κάποιες φορές δεν μπόρεσα να έρθω, αλλά πάντα κατέβαλα κάθε δυνατή προσπάθεια για να βρίσκομαι εδώ και να φοράω τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Για μένα, ήταν πάντα τιμή και προνόμιο, και θα παραμείνει έτσι. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, ανεξάρτητα από το πόσο καιρό θα βρίσκομαι εδώ».

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗEθνικες Ομαδες

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η βαρύτερη ήττα στην καριέρα του Γιοβάνοβιτς!

Ελλάδα

|

Category image

Μάγεψε με πεντάρα η Ισλανδία, κλείδωσε την άνοδο η Ελβετία

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Ελλάδα: Τα σενάρια πρόκρισης μετά την εφτάρα - Τι χρειάζεται για να βρεθεί στα προημιτελικά

Ελλάδα

|

Category image

Έκανε περίπατο στο Βελιγράδι η Γερμανία κι έπιασε την Ελλάδα

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Μαύρη νύχτα για το ελληνικό ποδόσφαιρο: Ιστορικός διασυρμός της γαλανόλευκης από την Ολλανδία

Ελλάδα

|

Category image

«Έγκλημα» του Παναθηναϊκού και τιμωρία από την Μπαρτσελόνα!

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο Πύρρος Δήμας υπέβαλε την παραίτησή του, αλλά δεν έγινε δεκτή

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ασταμάτητος Ναν: Ανέβηκε στην 3η θέση των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα!

EUROLEAGUE

|

Category image

Γαλλικά ΜΜΕ: «Επαφή του Ολυμπιακού για τον Μπουνταουί»

Super League

|

Category image

Πληθαίνουν τα σενάρια πώλησης της Formula 1

AUTO MOTO

|

Category image

Πόσο κοστίζουν τα εισιτήρια για την επιστροφή του Ροναλντίνιο στη δράση

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εφιαλτικό ημίχρονο για την Ελλάδα και αρνητικό ρεκόρ με πεντάρα από την Ολλανδία

Ελλάδα

|

Category image

Ιτούδης: Κανένα επεισόδιο με τον κόσμο στην Κύπρο, λένε στη Χάποελ

EUROLEAGUE

|

Category image

Ποτσετίνο – Γιουνάιτεντ: Ακόμα ένα restart, ακόμα λίγο… υπομονή!

Premier League

|

Category image

Αντσελότι: «Το Μουντιάλ έκλεισε έναν κύκλο για μια γενιά παικτών της Βραζιλίας» - Tι είπε για Ραφίνια

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Διαβαστε ακομη