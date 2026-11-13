Βούρκωσε ο Ραφίνια: «Πάντα θέλω να δίνω το 100% για την Βραζιλία»

Ο Ραφίνια έγινε αντικείμενο σκληρής κριτικής στην πατρίδα του όταν προ ημερών δήλωσε πως ήρθε σε επαφή με τον προπονητή της εθνικής Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι, προκειμένου να τον διαχειριστεί με τέτοιο τρόπο στα προσεχή ματς, ώστε να μην τραυματιστεί ξανά, όπως συνέβη στα τρία προηγούμενα «παράθυρα» με την σελεσάο». Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα θέλησε να διευκρινίσει τα λεγόμενά του, μιλώντας σχεδόν βουρκωμένος για την αξία που δίνει στις υποχρεώσεις του με το εθνόσημο.

«Νόμιζα ότι ήμουν σαφής ως προς το τι εννοούσα• τουλάχιστον στο μυαλό μου, έτσι φαινόταν. Λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα έχω περάσει στις τρεις τελευταίες κλήσεις στην εθνική ομάδα —με τρεις τραυματισμούς ουσιαστικά στο ίδιο σημείο του ποδιού μου—, αυτό που εννοούσα ήταν απλώς ότι έπρεπε να προσέξω τον εαυτό μου. Προφανώς, δεν θέλω να τραυματιστώ ξανά. Θέλω να είμαι διαθέσιμος όχι μόνο για την εθνική ομάδα, αλλά και για την Μπαρτσελόνα», τόνισε αρχικά και φανερά φορτισμένος πρόσθεσε:

«Είναι φυσιολογικό να μας επηρεάζει η κριτική. Είμαστε άνθρωποι και, όσο κι αν προσπαθούμε, κάποια πράγματα μάς επηρεάζουν. Είναι φυσικό. Οποιοσδήποτε στη θέση μου, δεχόμενος κριτική ενώ γνωρίζει ότι δίνει τον καλύτερό του εαυτό, θα επηρεαζόταν. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για την κριτική• το να εκπροσωπείς τη Βραζιλία αποτελεί τεράστια ευθύνη».

Συνέχισε, δε, λέγοντας: «Δυστυχώς, όταν δεν είμαστε σε καλή φυσική κατάσταση, δεν μπορούμε να αγωνιστούμε ούτε εδώ ούτε στον σύλλογό μας. Είπα επίσης ότι, αν το επιτρέπει το σώμα μου, θα δίνω πάντα τον καλύτερό μου εαυτό. Όταν διαπιστώσω ότι δεν μπορώ να αποδώσω σωματικά, θα είμαι ο πρώτος που θα αποσυρθεί, καθώς ασκώ πολύ αυστηρή κριτική στον εαυτό μου. Ναι, όσα είπα είχαν αρνητικό αντίκτυπο, αν και εκείνη τη στιγμή πίστευα ότι το είχα εξηγήσει καλά. Αλλά, δυστυχώς, όλα αυτά είναι μέρος του παιχνιδιού».

Ο Ραφίνια αναφέρθηκε επίσης στη δοκιμασία που πέρασε με τον τραυματισμό του κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς και στις συνέπειες που είχε αυτός. «Ήταν ιδιαίτερα απογοητευτικό. Ήταν μια κρίσιμη στιγμή στη ζωή μου, σημαντική για την εθνική ομάδα, και δεν ένιωθα 100% έτοιμος από φυσική κατάσταση. Έπαιξα μόνο δύο παιχνίδια με την Μπάρτσα μετά τον τραυματισμό, πριν από το ματς με τη Γαλλία κατά τη διάρκεια της διακοπής για τις εθνικές ομάδες, πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Όταν βρίσκεσαι στον αγωνιστικό χώρο, δεν σκέφτεσαι την ενόχληση• θέλεις να δώσεις τον καλύτερό σου εαυτό. Πάντα δίνω το 100%. Συχνά, οι γιατροί και οι φυσικοθεραπευτές μού λένε να προσέχω και να μην πιέζομαι, αλλά δεν μπορώ να αλλάξω τον τρόπο παιχνιδιού μου. Όμως, το σώμα πληρώνει το τίμημα και χρειάζεται χρόνο για να ανακάμψει. Ήταν απογοητευτικό».

Τέλος υπογράμμισε την ακλόνητη αφοσίωσή του στη «σελεσάο»: «Από την πρώτη φορά που φόρεσα τη φανέλα της εθνικής ομάδας, κατέστησα απολύτως σαφές ότι ήθελα να είμαι εδώ. Ποτέ δεν εγκατέλειψα την εθνική Βραζιλίας και πάντα έκανα ό,τι περνούσε από το χέρι μου για να δίνω το «παρών». Κάποιες φορές δεν μπόρεσα να έρθω, αλλά πάντα κατέβαλα κάθε δυνατή προσπάθεια για να βρίσκομαι εδώ και να φοράω τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Για μένα, ήταν πάντα τιμή και προνόμιο, και θα παραμείνει έτσι. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, ανεξάρτητα από το πόσο καιρό θα βρίσκομαι εδώ».

sport-fm.gr