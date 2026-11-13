BINTΕΟ: Επανάληψη στο... θρίλερ;

Ομόνοια και Ολυμπιακός κληρώθηκαν στη β’ φάση του κυπέλλου, λίγες εβδομάδες αφού παρουσίασαν στο κοινό ένα άκρως ενδιαφέρον παιχνίδι με μπόλικο σασπένς!

Συγκεκριμένα, στις 19 Οκτωβρίου οι μαυροπράσινοι σόκαραν τους πράσινους καθώς προηγήθηκαν με δύο γκολ, ωστόσο στο τελευταίο λεπτό οι γηπεδούχοι έσωσαν τον βαθμό (2-2) σε ένα παιχνίδι που μόνο εύκολο δεν αποδείχθηκε για το «τριφύλλι». Μάλιστα, ο Ολυμπιακός κέρδισε το χειροκρότημα για τη μαχητικότητα του.