Ο Νιόνι υπογράφει νέο συμβόλαιο

Η Λίβερπουλ έχει ξεκαθαρίσει πως δεν σκέφτεται να παραχωρήσει τον Τρέι Νιόνι και μάλιστα θέλει να τον κρατήσει για πολλά ακόμη χρόνια στο «Ανφιλντ». Ο 19χρονος Αγγλος μέσος, ένα από τα νέα μεγάλα ταλέντα των «κόκκινων», είναι στα πλάνα της διοίκησης της πρωταθλήτριας Αγγλίας και για τα επόμενα χρόνια και ήδη έχουν ολοκληρώσει με τον μάνατζερ του τις συζητήσεις για την επέκταση του συμβολαίου για δύο επιπλέον χρόνια, έως το καλοκαίρι του 2032.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ της ιστοσελίδας «TEAMtalk» η ομάδα του λιμανιού αποδέχτηκε τους όρους του νεαρού άσου, που ζητούσε αποδοχές 200 χιλιάδων ευρώ την εβδομάδα, και τις επόμενες ημέρες θα βάλει την υπογραφή στο νέο συμβόλαιο του με τους «κόκκινους». Να σημειωθεί πως το περασμένο καλοκαίρι η Λίβερπουλ απέρριψε πρόταση 30 εκατ. λιρών από τη Νότιγχαμ για τον Νιόνι.