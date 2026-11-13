Συνελήφθη ο αδερφός του Πύρρου Δήμα για χορήγηση απαγορευμένων ουσιών σε ανήλικους αθλητές

Συνελήφθη ο αδερφός του Πύρρου Δήμα, Οδυσσέας, για προμήθεια και χορήγηση ντόπινγκ σε αθλητές.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη (12/11), έπειτα από επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής, στο πλαίσιο της οποίας έγιναν έρευνες τόσο σε σπίτι όσο και σε αθλητικές εγκαταστάσεις. Aντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας περί ντόπινγκ, καθώς και για διάθεση επιβλαβών φαρμάκων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πολύμηνης έρευνας που διεξήχθη σε συνεργασία με τον ΕΟΚΑΝ (Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ) και τον ΕΟΦ, ο Οδυσσέας Δήμας, με την ιδιότητα του προπονητή άρσης βαρών, προμηθευόταν και χορηγούσε απαγορευμένες ουσίες σε αθλητές τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2024.

Όπως προκύπτει, είχε χορηγήσει απαγορευμένη ουσία ακόμα και στον ανήλικο γιο του, κατά τη διάρκεια αγώνα. Στο δείγμα ούρων του νεαρού αθλητή είχε ανιχνευθεί η ουσία «οξανδρολόνη», η οποία περιλαμβάνεται στη λίστα απαγορευμένων ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA). Για την υπόθεση αυτή, είχε ήδη επιβληθεί στον προπονητή ποινή αποκλεισμού 12 ετών και στον αθλητή ποινή 10 μηνών.

Ο Οδυσσέας Δήμας ήδη εκτίει ποινή 12 ετών από τον ΕΟΚΑΝ, με αποκλεισμό από 27/05/2025 έως 26/05/2037 για την υπόθεση ντόπινγκ του 2024. Συγκεκριμένα η αναφορά στην ιστοσελίδα του Εθνικού φορέα καταπολέμησης ντόπινγκ αναφέρεται ότι είχε κάνει απόπειρα χορήγησης απαγορευμένης ουσίας σε αθλητές και συγκεκριμένα η υπόθεσή του συνδέθηκε με την ουσία οξανδρολόνη.

Το Δελτίο Τύπου της ΕΛΑΣ:

Σύλληψη 58χρονου προπονητή άρσης βαρών για προμήθεια και χορήγηση απαγορευμένων ουσιών ντόπινγκ σε αθλητές

Κατασχέθηκαν -871- τεμάχια παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη πρωινές ώρες της Πέμπτης, 12 Νοεμβρίου 2026, σε περιοχή της Αττικής, 58χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση των νόμων που αφορούν τον αθλητισμό και τα επιβλαβή φάρμακα.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε κατόπιν πολύμηνης και εμπεριστατωμένης έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, ο κατηγορούμενος, με την ιδιότητα του προπονητή άρσης βαρών, προέβαινε, από τον Απρίλιο του 2024, στην προμήθεια και χορήγηση απαγορευμένων ουσιών ντόπινγκ σε αθλητές.

Μάλιστα, στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε περίπτωση χορήγησης απαγορευμένης ουσίας σε ανήλικο αθλητή κατά τη διάρκεια αγώνα, στον οποίο ανιχνεύθηκε ουσία που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA). Για την ανωτέρω υπόθεση είχαν επιβληθεί ποινές αποκλεισμού στον κατηγορούμενο και στον αθλητή.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία και χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων σε περιοχές της Αττικής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-871- τεμάχια (δισκία, αμπούλες) παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ,

17 δελτία αθλητών,

ιδιόχειρες σημειώσεις,

συσκευή τηλεφώνου και

-15.000- ευρώ.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον Ε.Ο.Φ., τα κατασχεθέντα φαρμακευτικά σκευάσματα δεν είναι εγκεκριμένα από τον Οργανισμό για την ελληνική αγορά και κρίνονται επιβλαβή για την υγεία των χρηστών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

sport-fm.gr