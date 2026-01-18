Ροθάδα: «Κάποιες αποφάσεις του διαιτητή πρέπει να τις ξαναδούμε»

Απογοητευμένος από το αποτέλεσμα κόντρα στην ΑΕΚ (2-1), ο προπονητής της Freedom24 Krasava Ε.Ν.Υ Χάβι Ροθάδα, δήλωσε τα ακόλουθα στη συνέντευξη Τύπου:

«Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για τη νίκη. Παίξαμε καλό παιχνίδι και είχαμε καλή απόδοση, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, όπου δημιουργήσαμε ευκαιρίες για να ισοφαρίσουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι κύλησε στα ίδια επίπεδα, όμως είχαμε κενά διαστήματα και έλλειψη συγκέντρωσης σε ορισμένες στιγμές.

Μετά το 2-0 καταρρεύσαμε, αλλά βγάλαμε αντίδραση μετά το 80’, χάσαμε ευκαιρίες και καταφέραμε να μειώσουμε. Κάποιες αποφάσεις του διαιτητή πρέπει να τις ξαναδούμε, γιατί πιστεύω ότι ήταν λανθασμένες. Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ δεν μας δημιούργησε κάποια μεγάλη ευκαιρία.

Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου και την εμφάνισή τους απέναντι σε μια τόσο καλή ομάδα. Πλέον προετοιμαζόμαστε για το παιχνίδι με τον Εθνικό και με αυτή τη νοοτροπία πιστεύω ότι θα τα πάμε καλά».