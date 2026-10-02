Δυστυχώς έχει δίκιο...

Ανάμεσα σε άλλα, ο Άκης Μάντζιος σημείωσε στο πλαίσιο των δηλώσεών του για το παιχνίδι με την Αρμενία: «Δυστυχώς αυτό που διαπιστώνω είναι πως ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται πολύ για την Εθνική. Παίξαμε σε δύο γήπεδα την περασμένη εβδομάδα και εντυπωσιαστήκαμε από τον κόσμο αλλά και από το πόσο μόνοι μας είμαστε εμείς όταν παίζουμε στην Κύπρο. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να περιμένει μόνο τα αποτελέσματα. Την Εθνική πρέπει να την αγαπάς πέραν των αποτελεσμάτων».

Δυστυχώς ο Ελλαδίτης έχει δίκιο. Αυτή η κατάσταση ισχύει εδώ και αρκετά χρόνια.