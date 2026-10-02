ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δυστυχώς έχει δίκιο...

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Είπε αλήθειες ο Άκης Μάντζιος

Ανάμεσα σε άλλα, ο Άκης Μάντζιος σημείωσε στο πλαίσιο των δηλώσεών του για το παιχνίδι με την Αρμενία: «Δυστυχώς αυτό που διαπιστώνω είναι πως ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται πολύ για την Εθνική. Παίξαμε σε δύο γήπεδα την περασμένη εβδομάδα και εντυπωσιαστήκαμε από τον κόσμο αλλά και από το πόσο μόνοι μας είμαστε εμείς όταν παίζουμε στην Κύπρο. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να περιμένει μόνο τα αποτελέσματα. Την Εθνική πρέπει να την αγαπάς πέραν των αποτελεσμάτων».

Δυστυχώς ο Ελλαδίτης έχει δίκιο. Αυτή η κατάσταση ισχύει εδώ και αρκετά χρόνια. 

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΦΩΤΟ: Ένα κουβάρι στο ΓΣΠ!

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

ΑΕΚ: Τα συλλυπητήρια της Ένωσης για τον Νίκο Σεβαστόπουλο

Super League

|

Category image

Πρώτη νίκη, πρώτα χαμόγελα - Τα δεδομένα στον όμιλο της Εθνικής

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Κύπρος από... ατσάλι! Υπέταξε την Αρμενία και «πέταξε» στη 2η θέση!

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Εκτός για 7-9 μήνες ο άτυχος Μάικ Τζέιμς

EUROLEAGUE

|

Category image

Πέλκας αντί του Τζόλη στην Εθνική Ελλάδας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στο Μπουένος Άιρες ο Μέσι για το «αντίο» του στη διεθνή σκηνή

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Απόλλων, κλήση και τώρα... ΓΚΟΛ! Το τρελό όνειρο του Κονομή συνεχίζεται στο ΓΣΠ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τα... σάρωσε όλα τα βραβεία της Premier League για τον μήνα Σεπτέμβριο η Μπράιτον!

Premier League

|

Category image

ΣΠΟΡ FM TV, η νέα πλατφόρμα είναι εδώ!

TV

|

Category image

Ανόρθωση – Freedom24: Σε φάση υλοποίησης η ανάπτυξη της ακαδημίας

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Φιλικό... καμπανάκι για Ομόνοια, άσφαιρη απέναντι στον Ολυμπιακό - ΦΩΤΟ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οι έντεκα του Μάντζιου απέναντι στην Αρμενία - Πρώτη φορά με δίδυμο στην επίθεση

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ/Σχίζας: «Αυτό το σωματείο δεν ανήκει σε κανέναν από εμάς»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η αρχηγική ομιλία Παυλίδη πριν την Ολλανδία: «Έχουμε μέταλλο, να δείξουμε τι ομάδα είμαστε»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη