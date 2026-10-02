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Ο Κριστιάνο κινδυνεύει με απίθανη τιμωρία!

ΓΗΠΕΔΟ

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Με μια απρόσμενη τιμωρία κινδυνεύει ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετά την αποχώρησή του από την προετοιμασία της εθνικής Πορτογαλίας, με την υπόθεση να αποκτά νέες διαστάσεις.

Ο κακός χαμός επικρατεί στην Εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Η ρήξη στις σχέσεις του Κριστιάνο Ρονάλντο με τον Ζόρζε Ζεσούς έφερε την αποχώρηση του 41 ετών σούπερ σταρ από το προπονητικό κέντρο και από το ξενοδοχείο που είχε καταλύσει η αποστολή εν όψει του αγώνα της Πέμπτης (01/10, 21:45) με τη Δανία.

Πλέον, ο αρχηγός της εθνικής ομάδας, αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο τιμωρίας από έναν έως έξι μήνες, εκτός από πρόστιμο, μετά την εγκατάλειψή του από το προπονητικό κέντρο της ομάδας, πληροφορίες που επιβεβαίωσαν ο 41χρονος επιθετικός της Αλ Νασρ και η Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FPF).

Σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Κανονισμό της FPF, η παράβαση συνεπάγεται άμεσες και σοβαρές πειθαρχικές συνέπειες: «Ένας παίκτης που, αφού κληθεί δεόντως, εγκαταλείπει ή δεν εμφανίζεται χωρίς δικαιολογία για προπόνηση, αγώνα ή δραστηριότητα των εθνικών ομάδων ή σχετική με την αθλητική εκπροσώπηση της FPF ή της Πορτογαλίας, τιμωρείται με αποκλεισμό από έναν έως έξι μήνες και, επιπλέον, εάν είναι επαγγελματίας παίκτης, με πρόστιμο μεταξύ 5 και 10 UC [μεταξύ περίπου 500 και 1.000 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 102 ευρώ ανά λογιστική μονάδα]».

Η παράγραφος δύο του άρθρου 160 του προαναφερθέντος κανονισμού ορίζει περαιτέρω ότι «η απουσία ή η εγκατάλειψη επιφέρει την αυτόματη προληπτική αποβολή του παίκτη σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό».

Η εξέλιξη αυτή έρχεται έπειτα από ημέρες εμφανούς έντασης. Ο πρώην επιθετικός των Σπόρτινγκ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεάλ Μαδρίτης και Γιουβέντους αγωνίστηκε ως βασικός στη νίκη με 1-0 επί της Ουαλίας, στην πρεμιέρα του ομίλου Α4 του Nations League, όμως δεν χρησιμοποιήθηκε στην επόμενη νίκη, με 2-1 απέναντι στη Νορβηγία, στο Όσλο. Στο τέλος εκείνης της αναμέτρησης, ο Ρονάλντο αποχώρησε για τα αποδυτήρια εμφανώς δυσαρεστημένος, χωρίς να ακολουθήσει τους συμπαίκτες του για να ευχαριστήσουν τους Πορτογάλους φιλάθλους.

Ο Ρονάλντο, κάτοχος του ρεκόρ όλων των εποχών για την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας με 234 διεθνείς συμμετοχές και 146 γκολ, οδήγησε την Πορτογαλία στη νίκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2016 και στις εκδόσεις του Nations League του 2019 και του 2025.

athletiko.gr 

 

 

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ΔΙΕΘΝΗEθνικες Ομαδες

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