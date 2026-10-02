ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πανεπιστήμιο κάνει... δόκτορα τον Μέσι!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Μετρά μία καριέρα γεμάτη διακρίσεις, επιτυχίες και φυσικά πολλά χιλιόμετρα στα γήπεδα. Σε όλη αυτή την τεράστια πορεία του Λιονέλ Μέσι, έρχεται να προστεθεί και ο τίτλος του... δόκτορα.

Δικαίως αποκαλούν τον Λιονέλ Μέσι «GOAT», καθώς λίγο πριν από το τελευταίο του παιχνίδι με την Εθνική Αργεντινής, θα προσθέσει στην τεράστια συλλογή του και τον τίτλο του «Doctor Messi».

Πιο συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο του Μπουένος Άιρες (UBA) για την αθλητική, και όχι μόνο, κληρονομιά του Μέσι και τον ρόλο του στην Αργεντινή, αποφάσισε ομόφωνα να τον βραβεύσει με τον τίτλο του «Doctor Honoris Causa», την υψηλότερη τιμητική διάκριση του ιδρύματος.Στην ανακοίνωσή του, το πανεπιστήμιο δήλωσε ότι η πορεία του Μέσι αποτελεί παράδειγμα «αριστείας, επιμονής, ταπεινότητας και ηθικής πρακτικής», ενώ ο Ρικάρντο Γκέλπι, πρόεδρος του ιδρύματος, εξήγησε ότι η αναγνώριση αυτή ξεπερνά τα επιτεύγματα στον αγωνιστικό χώρο. Περιέγραψε τον 39χρονο σούπερ σταρ μάλιστα, ως «πρέσβη της λαϊκής κουλτούρας και της εθνικής ταυτότητας της Αργεντινής».

Η συγκεκριμένη ακαδημαϊκή διάκριση, συμπίπτει με τον επόμενο αγώνα της Αργεντινής απέναντι στο Μπενίν, ο οποίος θα αποτελέσει και το «αντίο» του Μέσι από την εθνική ομάδα της χωράς, την φανέλα της οποίας φόρεσε για πάνω από δύο δεκαετίες.

gazzetta.gr 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗEθνικες Ομαδες

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΦΩΤΟ: Ένα κουβάρι στο ΓΣΠ!

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

ΑΕΚ: Τα συλλυπητήρια της Ένωσης για τον Νίκο Σεβαστόπουλο

Super League

|

Category image

Πρώτη νίκη, πρώτα χαμόγελα - Τα δεδομένα στον όμιλο της Εθνικής

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Κύπρος από... ατσάλι! Υπέταξε την Αρμενία και «πέταξε» στη 2η θέση!

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Εκτός για 7-9 μήνες ο άτυχος Μάικ Τζέιμς

EUROLEAGUE

|

Category image

Πέλκας αντί του Τζόλη στην Εθνική Ελλάδας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στο Μπουένος Άιρες ο Μέσι για το «αντίο» του στη διεθνή σκηνή

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Απόλλων, κλήση και τώρα... ΓΚΟΛ! Το τρελό όνειρο του Κονομή συνεχίζεται στο ΓΣΠ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τα... σάρωσε όλα τα βραβεία της Premier League για τον μήνα Σεπτέμβριο η Μπράιτον!

Premier League

|

Category image

ΣΠΟΡ FM TV, η νέα πλατφόρμα είναι εδώ!

TV

|

Category image

Ανόρθωση – Freedom24: Σε φάση υλοποίησης η ανάπτυξη της ακαδημίας

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Φιλικό... καμπανάκι για Ομόνοια, άσφαιρη απέναντι στον Ολυμπιακό - ΦΩΤΟ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οι έντεκα του Μάντζιου απέναντι στην Αρμενία - Πρώτη φορά με δίδυμο στην επίθεση

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ/Σχίζας: «Αυτό το σωματείο δεν ανήκει σε κανέναν από εμάς»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η αρχηγική ομιλία Παυλίδη πριν την Ολλανδία: «Έχουμε μέταλλο, να δείξουμε τι ομάδα είμαστε»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη