Οι πέντε σπουδαίες στιγμές του Κριστιάνο Ρονάλντο με την Πορτογαλία

Ορθάνοιχτο εμφανίζεται πλέον το ενδεχόμενο, ο Πορτογάλος διεθνής επιθετικός, Κριστιάνο Ρονάλντο, κορυφαίος παίκτης στην ιστορία της χώρας του, να ολοκληρώσει τη διεθνή του καριέρα μετά από ένα σοβαρό επεισόδιο που οδήγησε στην αποχώρησή του από την προετοιμασία της εθνικής ομάδας.

Στη διάρκεια 23 ετών, άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην εθνική ομάδα, καταγράφοντας 234 συμμετοχές και πετυχαίνοντας 146 γκολ.

Αυτοί είναι οι πέντε από τους πιο αξιομνημόνευτους αγώνες του με την εθνική Πορτογαλίας, όπως τους κατέγραψε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP):

2013: Ο Κριστιάνο «επισκιάζει» τον Ζλάταν

Έχοντας κερδίσει τον πρώτο αγώνα με 1-0 , χάρη σε δικό του γκολ , η Πορτογαλία έπρεπε να σφραγίσει την πρόκριση στη Σουηδία στις 19 Νοεμβρίου 2013, στη ρεβάνς των μπαράζ για το Παγκόσμιο Κύπελλο της Βραζιλίας.

Ο «CR7» έβαλε τη χώρα του σε τροχιά πρόκρισης ανοίγοντας το σκορ με διαγώνιο σουτ με το αριστερό. Ωστόσο, ο Σουηδός αντίπαλός του, Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, απάντησε πετυχαίνοντας δύο γκολ μέσα σε διάστημα τεσσάρων λεπτών, ισοφαρίζοντας το συνολικό σκορ της σειράς.

Ασταμάτητος όταν έβγαινε στην πλάτη της άμυνας, ο Ρονάλντο διέλυσε τελικά τις ελπίδες της Σουηδίας (χαρίζοντας τη νίκη με 3-2) πετυχαίνοντας άλλα δύο γκολ... μέσα σε μόλις δύο λεπτά!

2016: Δάκρυα πριν από την έκσταση

Έχοντας μόλις στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο CR7 ονειρευόταν να συνεχίσει αυτό το νικηφόρο σερί με την Πορτογαλία στο Euro 2016.

Μετά από μια δύσκολη πορεία , κατά την οποία δεν κατάφεραν να κερδίσουν κανέναν αγώνα στη φάση των ομίλων (φέρνοντας ισοπαλία και στα τρία παιχνίδια), η Πορτογαλία κατάφερε να φτάσει στον τελικό, όπου αντιμετώπισε τη διοργανώτρια Γαλλία.

Ήταν ένα σενάριο που απειλούσε να ξυπνήσει παλιές οδυνηρές μνήμες για τους Πορτογάλους, οι οποίοι είχαν ηττηθεί από την Ελλάδα στον τελικό του «δικού τους» Euro το 2004 , της πρώτης μεγάλης διοργάνωσης στην οποία συμμετείχε ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Τραυματισμένος μόλις στο 25ο λεπτό του αγώνα, ο CR7 αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο του «Stade de France» δακρυσμένος. Πέρασε το υπόλοιπο του τελικού στον πάγκο, γεμάτος πάθος δίπλα στον προπονητή Φερνάντο Σάντος, εμψυχώνοντας τους συμπαίκτες του. Χάρη σε ένα γκολ του Έντερ στην παράταση, η Πορτογαλία χάλασε τα σχέδια των αντιπάλων της, κατακτώντας το πρώτο μεγάλο τρόπαιο της ιστορίας της στις 10 Ιουλίου 2016.

2018: Μόνος εναντίον της Ισπανίας

Στο απόγειο της καριέρας του, έχοντας κατακτήσει τρεις συνεχόμενους τίτλους Champions League σε συλλογικό επίπεδο, ο πέντε φορές κάτοχος της «Χρυσής Μπάλας» ξεκίνησε την πορεία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας με μια αναμέτρηση κόντρα στην Ισπανία.

Στις 15 Ιουνίου 2018, στο Σότσι, ο αρχηγός της «Seleção» δεν έχασε χρόνο: μόλις στο τέταρτο λεπτό, ο CR7 κέρδισε πέναλτι και το εκτέλεσε με δύναμη, νικώντας τον Νταβίντ ντε Χέα.

Αν και η Πορτογαλία δέχτηκε το γκολ της ισοφάρισης από τον Ντιέγκο Κόστα, ο Ρονάλντο έδωσε ξανά το προβάδισμα στην Πορτογαλία, αναγκάζοντας τον Ισπανό τερματοφύλακα σε λάθος. Μια μαχητική Ισπανία ανέτρεψε το σκηνικό με δεύτερο γκολ του Ντιέγκο Κόστα, το οποίο ακολούθησε ένα εξαιρετικό σουτ στην κίνηση από τον Νάτσο.

Όμως, ο παίκτης από τη Μαδέρα είχε τον τελευταίο λόγο στα τελευταία λεπτά αυτού του συναρπαστικού αγώνα... Και το πέτυχε με εντυπωσιακό τρόπο: η υπέροχη εκτέλεση φάουλ του, με φάλτσο, κατέληξε στο «παραθυράκι» της εστίας, ισοφαρίζοντας το σκορ (3-3).

2025: 40 ετών - και λοιπόν;

Έχοντας σκοράρει στον προημιτελικό με τη Δανία και στον ημιτελικό με τη Γερμανία, ο CR7 -που μόλις είχε κλείσει τα 40 του χρόνια- βρέθηκε ξανά στον τελικό του Nations League, έξι χρόνια μετά την κατάκτηση της πρώτης διοργάνωσης του θεσμού.

Αντιμετωπίζοντας την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία, η Πορτογαλία βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ, αλλά αρνήθηκε να παραδοθεί στις 8 Ιουνίου 2025, στο Μόναχο. Πιστός στη φήμη του ως δεινός σκόρερ εντός περιοχής, ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε το δεύτερο γκολ ισοφάρισης για την Πορτογαλία μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, οδηγώντας τους Ισπανούς στη διαδικασία των πέναλτι.

Η διαδικασία αποδείχθηκε θριαμβευτική για την Πορτογαλία αν και ο Ρονάλντο, έχοντας αντικατασταθεί λίγο πριν την παράταση, δεν συμμετείχε σε αυτήν.

2026: Ο κίνδυνος από την Κροατία

Μετά από μια μέτρια παρουσία στη φάση των ομίλων του έκτου Παγκοσμίου Κυπέλλου για τον CR7 , η Πορτογαλία αντιμετώπισε την Κροατία στη φάση των «32».

Στις 2 Ιουλίου, στο Τορόντο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο γνωρίζει ότι αυτός ίσως είναι ο τελευταίος του αγώνας σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο φόβος αυτός εντείνεται όταν η Κροατία ανοίγει το σκορ νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο.

Τότε, ο αρχηγός της Πορτογαλίας παίρνει την κατάσταση στα χέρια του: σκοράρει με μια περίτεχνη εκτέλεση -αν και το γκολ τελικά ακυρώνεται ως οφσάιντ- προτού εκτονώσει την απογοήτευσή του ευστοχώντας σε πέναλτι λίγα λεπτά αργότερα. Μια ασταμάτητη κεφαλιά του Γκονσάλο Ράμος στέλνει την Πορτογαλία στη φάση των «16», έπειτα από καθυστερήσεις που κόβουν την ανάσα.

Το όνειρο του Ρονάλντο σβήνει τελικά στα προημιτελικά απέναντι στην Ισπανία -την ομάδα που κατέκτησε εντέλει το τρόπαιο σε έναν αγώνα όπου ο CR7 δεν καταφέρνει να κάνει τη διαφορά (1-0).

ΑΠΕ