ΒΙΝΤΕΟ: Αναθεώρησε για τις μπύρες

Πριν από μερικά χρόνια, όταν ακόμα ουδείς γνώριζε τι συμβαίνει με τις 115 οικονομικές παραβάσεις της Σίτι, ο Kloppo σε πολύ διαφορετικό mood, o Γερμανός τεχνικός είχε δηλώσει πως θα περίμενε απλά την πρόσκληση για να… γιορτάσει στην κόκκινη πλευρά του Μέρσεϊσαϊντ.

Τώρα, δεν τον απασχολεί κάτι τέτοιο. Και περισσότερο διότι σέβεται όσα βίωσε απέναντι από τον Κλοπ και τον τρόπο με τον οποίο το προπονητικό μεγαλείο του Καταλανού τον έφτασε κι εκείνον στο ανώτερο επίπεδο.

«Δεν έχω ανάγκη για περισσότερα πρωταθλήματα Πρέμιερ Λιγκ, είμαι σε ησυχία και ειρήνη με όσα πέτυχα στην Αγγλία. Σέβομαι τρομερά τον Πεπ και το ποδόσφαιρο που παρουσίασε και γι’ αυτό δεν θέλω να σχολιάσω οτιδήποτε πλέον» ήταν τα λόγια του ομοσπονδιακού κόουτς της «μανσάφτ».

Jurgen Klopp once said if there’s a Liverpool bus parade, he’s coming. The German’s just changed his mind 🥱



‘I don’t need to be crowned English champion more times, I’m completely at peace with what we achieved.’



The Manchester City case doesn’t interest him.#StanSportAU pic.twitter.com/GsiGsBmzIW — Stan Sport Football (@StanSportFC) October 1, 2026

england365.gr