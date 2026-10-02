ΒΙΝΤΕΟ: Αναθεώρησε για τις μπύρες
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο Γιούργκεν Κλοπ έχει βάλει οριστική τελεία στην ιστορία του με τη Λίβερπουλ, τη θυμάται με τα πολλά καλά και τα κάποια άσχημά της και δεν θα διαφοροποιήσει τίποτα στη συνείδησή του από τις εξελίξεις στο θέμα των ημερών με τη Μάντσεστερ Σίτι.
Πριν από μερικά χρόνια, όταν ακόμα ουδείς γνώριζε τι συμβαίνει με τις 115 οικονομικές παραβάσεις της Σίτι, ο Kloppo σε πολύ διαφορετικό mood, o Γερμανός τεχνικός είχε δηλώσει πως θα περίμενε απλά την πρόσκληση για να… γιορτάσει στην κόκκινη πλευρά του Μέρσεϊσαϊντ.
Τώρα, δεν τον απασχολεί κάτι τέτοιο. Και περισσότερο διότι σέβεται όσα βίωσε απέναντι από τον Κλοπ και τον τρόπο με τον οποίο το προπονητικό μεγαλείο του Καταλανού τον έφτασε κι εκείνον στο ανώτερο επίπεδο.
«Δεν έχω ανάγκη για περισσότερα πρωταθλήματα Πρέμιερ Λιγκ, είμαι σε ησυχία και ειρήνη με όσα πέτυχα στην Αγγλία. Σέβομαι τρομερά τον Πεπ και το ποδόσφαιρο που παρουσίασε και γι’ αυτό δεν θέλω να σχολιάσω οτιδήποτε πλέον» ήταν τα λόγια του ομοσπονδιακού κόουτς της «μανσάφτ».
Jurgen Klopp once said if there’s a Liverpool bus parade, he’s coming. The German’s just changed his mind 🥱— Stan Sport Football (@StanSportFC) October 1, 2026
‘I don’t need to be crowned English champion more times, I’m completely at peace with what we achieved.’
The Manchester City case doesn’t interest him.#StanSportAU pic.twitter.com/GsiGsBmzIW
england365.gr