Πήρε… φωτιά η Αριστοτέλους για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ

Στα ασπρόμαυρα ντύθηκε η Αριστοτέλους για τα 100α γενέθλια του ΠΑΟΚ. Ο «δικέφαλος του Βορρά» έκλεισε έναν αιώνα ζωής και πλήθος κόσμου βρέθηκε στην κεντρική πλατεία της Θεσσαλονίκης ώστε να γιορτάσει για την… καψούρα του την πιο μεγάλη.

Από νωρίς είχε δοθεί ραντεβού στο σημείο και σταδιακά γέμισε η πλατεία με φίλους του «δικεφάλου του Βορρά». Μόλις το ρολόι σημάδεψε 19:26 πήρε… φωτιά η Αριστοτέλους και δημιουργήθηκε ένα εντυπωσιακό σκηνικό.