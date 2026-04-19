Ζωντανός στη μάχη ο Ολυμπιακός, πέρασε από τη Λεωφόρο με διπλό χαρακτήρα!

Ο Ολυμπιακός έφυγε με «διπλό» από το τελευταίο ντέρμπι «αιωνίων» της Λεωφόρου, νίκησε 2-0 τον Παναθηναϊκό και πλησίασε στο -5 από την ΑΕΚ, παραμένοντας ζωντανός στο κυνήγι του τίτλου!

Έδειξε αντίδραση και σφυγμό ο Ολυμπιακός! Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έφυγε με το τρίποντο από το τελευταίο ντέρμπι «αιωνίων» της Λεωφόρου, καθώς επικράτησε με σκορ 2-0 επί του Παναθηναϊκού για τη 2η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, οι «ερυθρόλευκοι» μείωσαν στο -5 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες τους για πρωτάθλημα και προσπερνώντας τον ΠΑΟΚ, όντες πλέον μόνοι τους στη δεύτερη θέση της κατάταξης. Από την άλλη, οι «πράσινοι» απέτυχαν να πλησιάσουν στην τρίτη θέση.Ο Ολυμπιακός έβαλε τις βάσεις για τη νίκη στο πρώτο μέρος, εκμεταλλευόμενος την αφέλεια της άμυνας του Παναθηναϊκού. Ο Ζέλσον Μάρτινς άνοιξε το σκορ μετά από τραγικό λάθος του Τιν Γεντβάι, ενώ ο Ροντινέι έγραψε το 0-2 στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρος, κερδίζοντας συνεχόμενες μονομαχίες κοντά στην περιοχή των γηπεδούχων.

Στην επόμενη (3η) αγωνιστική των playoffs, ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (03/05, 19:00), ενώ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την ΑΕΚ (03/05, 21:00).

Στο μυαλό των κόουτς:

Ο Ράφα Μπενίτεθ παρέταξε την ομάδα του με σύστημα 3-4-2-1. Ο Λαφόν έκατσε στο τέρμα, με τους Γεντβάι, Ίνγκασον και Ερνάντεθ στην άμυνα. Καλάμπρια και Κυριακόπουλος αγωνίστηκαν ως φουλ μπακ δεξιά και αριστερά αντίστοιχα, ενώ Τσιριβέγια και Σάντσες κινήθηκαν στον άξονα. Με τους Ταμπόρδα και Αντίνο να παίζουν πίσω από τον προωθημένο Τετέι.

Από την άλλη, σχηματισμό 4-2-3-1 επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Τζολάκης υπερασπίστηκε την εστία, δεξιά αγωνίστηκε ο Κοστίνια, αριστερά ο Ορτέγκα και στόπερ οι Ρέτσος, Πιρόλα. Ο Γκαρθία με τον Έσε κάλυψαν τις θέσεις των χαφ, ο Τσικίνιο έπαιξε μπροστά τους και οι Ροντινέι, Ζέλσον στα εξτρέμ. Στη θέση του φορ αγωνίστηκε ο Ελ Κααμπί.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά και έχασε ευκαιρία να προηγηθεί πριν τη συμπλήρωση ενός λεπτού. Ο Αντίνο έφυγε στην πλάτη της άμυνας και γύρισε στον Ταμπόρδα, ο οποίος νικήθηκε όμως από τον Τζολάκη. Το ματς είχε υψηλό ρυθμό στα πρώτα λεπτά, με τον Ολυμπιακό να μένει ψηλά, όπως συνηθίζει, και να πιέζει τους «πράσινους».

Οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν στις μεγάλες ευκαιρίες στο 12ο λεπτό. Μετά από εκπληκτική μεγάλη μπαλιά του Έσε, ο Ελ Κααμπί βρέθηκε σε θέση τετ-α-τετ με τον Λαφόν, όμως ο Ιβοριανός πορτιέρε κατάφερε να κρατήσει ανέπαφη την εστία του. Λίγα λεπτά αργότερα, στο 16’, ο Τετέι έφυγε στον χώρο από ωραία πάσα του Ταμπόρδα, όμως έστειλε την μπάλα μακριά από την εστία του Τζολάκη.

Μετά από ένα διάστημα χωρίς καλές στιγμές, ο Ολυμπιακός ήταν ο επόμενος που απείλησε, στο 29ο λεπτό. Ο Ντάνι Γκαρθία πέρασε ωραία στον Τσικίνιο, με τον Πορτογάλο να κάνει εξαιρετικό μακρινό πλασέ και την μπάλα να φεύγει λίγο έξω από την εστία του Λαφόν. Τελικά, οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που βρήκαν το γκολ, μετά από μία… σεκάνς διαρκείας. Αρχικά ο Λαφόν νίκησε τον Ελ Κααμπί εξ επαφής, όμως στη συνέχεια της φάσης ο Γεντβάι έκανε απρόσεκτο γύρισμα και έδωσε… ασίστ στον Ζέλσον, που πλάσαρε εύστοχα για το 0-1 στο 33ο λεπτό.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αντιδράσει και έχασε συνεχόμενες καλές στιγμές με Καλάμπρια στο 35’ και Ταμπόρδα στο 38’, όμως τα τελειώματα αμφότερων έφυγαν ψηλά, με τον Ολυμπιακό τελικά να παίρνει προβάδισμα δύο τερμάτων πριν το ημίχρονο. Ο Ροντινέι κέρδισε μονομαχία από τους Ερνάντεθ και Ίνγκασον έξω από την περιοχή, τρύπωσε μέσα στην άμυνα του Παναθηναϊκού και πλάσαρε εντυπωσιακά τον Λαφόν, δίνοντας μεγάλο προβάδισμα νίκης στους «ερυθρόλευκους» στις καθυστερήσεις.

Στο δεύτερο μέρος, ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να απειλήσει στα πρώτα λεπτά, κυρίως με ανεβάσματα του Καλάμπρια και εμπνεύσεις του Ταμπόρδα, χωρίς ωστόσο να βρει κάποια ουσιαστική ευκαιρία, παρά μόνο εκτελέσεις που πήγαν στα σώματα ή έφυγαν μακριά από την εστία. Η πιο καλή στιγμή ήρθε με τον Πελίστρι στο 65ο λεπτό, όμως ο Ουρουγουανός έκανε ανοιχτό κοντρόλ και νικήθηκε από τον Τζολάκη.

Ο ρυθμός έπεσε μετά τις πολλές αλλαγές, ειδικά από πλευράς Μπενίτεθ, με τον Ολυμπιακό να «σβήνει» το παιχνίδι και να κρατάει με άνεση το υπέρ του προβάδισμα, χωρίς ο Παναθηναϊκός να απειλήσει ιδιαίτερα μέχρι το φινάλε.

MVP: Ο Ζέλσον ήταν μόνιμος «πονοκέφαλος» για την άμυνα του Παναθηναϊκού, εκμεταλλεύτηκε την... ασίστ του Γεντβάι για να σκοράρει το πρώτο γκολ, και ήταν μέσα σχεδόν σε όλες τις απειλητικές ενέργειες του Ολυμπιακού.

Η σφυρίχτρα: Ο elite Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ επέτρεψε και στις δύο ομάδες το σκληρό παιχνίδι και θα μπορούσε να είναι πιο αυστηρός στον πειθαρχικό έλεγχο, όμως σε γενικές γραμμές πέρασε απαρατήρητος, χωρίς κάποια σημαντική απόφαση.

Παναθηναϊκός (Μπενίτεθ): Λαφόν, Γεντβάι, Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Καλάμπρια (81’ Πάντοβιτς), Τσιριβέγια (66’ Σιώπης), Σάντσες (66’ Μπακασέτας), Κυριακόπουλος,Ταμπόρδα, Αντίνο (45’ Πελίστρι), Τετέι (45’ Σφιντέρσκι).

Στον πάγκο έμειναν οι: Κότσαρης, Τουμπά, Τσέριν, Κοντούρης, Παντελίδης, Κώτσιρας, Γιάγκουσιτς.

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (77’ Κοστίνια), Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία (83’ Μουζακίτης), Έσε, Μαρτίνς, Ροντινέι, Τσικίνιο (89’ Σιπιόνι), Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο έμειναν οι: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Λουίζ, Βέζο, Ποντένσε, Γιαζίτσι, Ταρέμι.

Διαιτητής: Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ

Βοηθοί: Ιμπραχίμ Τσαγκλάρ Ουγιάρτσαν, Αμπντουλάχ Μπόρα Οζκάρα

Τέταρτος: Χρήστος Βεργέτης

VAR, AVAR: Κλέι Ρούπερτι, Γερούν Μάνσοτ

