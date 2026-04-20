Ανακοίνωσε Ρόσε η Μπόρνμουθ για τη μετά - Ιραόλα εποχή!

Ο Μάρκο Ρόσε θα είναι ο νέος κόουτς της Μπόρνμουθ που ενδεχομένως να εξασφαλίσει και ευρωπαϊκό εισιτήριο για την επόμενη αγωνιστική περίοδο βάσει και των όσων έχει καταφέρει μέχρι και αυτή τη στιγμή στη φετινή Premier League.

Η ομάδα της νότιας ακτής ανακοίνωσε την πρόσληψή του για μια τριετία από το καλοκαίρι του 2026, με τον πρώην κόουτς των Ζάλτσμπουργκ, Γκλάντμπαχ, Ντόρτμουντ και Λειψία ν’ αντικαθιστά τον Ιραόλα.

Ο τελευταίος φρόντισε να ενημερώσει εγκαίρως τη διοίκηση για την επιθυμία του να κλείσει τον κύκλο του στην ομάδα όταν θα έχει πια συμπληρώσει μια τριετία και θα έχει τιμήσει τη διάρκεια του συμβολαίου του.