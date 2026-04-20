ΠΑΟΚ: Στα «ασπρόμαυρα» η Θεσσαλονίκη για τα 100 χρόνια

Σε ρυθμούς ΠΑΟΚ κινείται από σήμερα η Θεσσαλονίκη, καθώς ο σύλλογος συμπληρώνει 100 χρόνια ιστορίας και η πόλη ετοιμάζεται για μια μεγάλη γιορτή στο κέντρο της. Η πλατεία Αριστοτέλους αναμένεται να αποτελέσει το επίκεντρο των εκδηλώσεων, με ένα πλούσιο πρόγραμμα που θα απλωθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Από τις 11:00 το πρωί έως και το βράδυ, έχουν προγραμματιστεί δράσεις για μικρούς και μεγάλους, με τους φίλους του «Δικεφάλου του Βορρά» να έχουν την ευκαιρία να ζήσουν ένα ξεχωριστό ταξίδι στην ιστορία της ομάδας. Οπτικοακουστικά αφιερώματα, ειδικές προβολές και ντοκιμαντέρ θα αναδεικνύουν τις σημαντικότερες στιγμές ενός αιώνα, ενώ το βράδυ ο ουρανός της πόλης θα φωτιστεί από ένα εντυπωσιακό drone show.

Παράλληλα, στην είσοδο της ΔΕΘ έχει ήδη τοποθετηθεί ένα μεγάλο επετειακό ορόσημο, συμβολίζοντας τη διαδρομή των 100 χρόνων, ενώ ειδικές δράσεις και υλικό αναμένεται να ταξιδέψουν το μήνυμα της επετείου και εκτός συνόρων, ενισχύοντας το διεθνές αποτύπωμα του συλλόγου.

Ωστόσο, η σημερινή ημέρα βρίσκει τον ΠΑΟΚ και σε αγωνιστική δοκιμασία, με τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια να αφήνει το αποτύπωμά της. Το 3-0 υπέρ της «Ένωσης» στη 2η αγωνιστική των playoffs έχει φέρει τους «ασπρόμαυρους» σε δύσκολη θέση στη μάχη του τίτλου, προσθέτοντας έναν διαφορετικό τόνο στη σημαδιακή αυτή ημέρα.

