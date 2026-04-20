Κόντρα στα σενάρια, ο Ροζίνιορ αισθάνεται τη στήριξη των ιδιοκτητών της Τσέλσι

Το 1-0 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» επιβεβαίωσε το κάκιστο σερί τεσσάρων ηττών για την Τσέλσι και μάλιστα δίχως να καταφέρει να πετύχει γκολ σε αυτά τα παιχνίδια!

Προφανώς και ο Λίαμ Ροζίνιορ μπήκε ξανά σε πρώτο πλάνο ενδιαφέροντος αναφορικά με την μακροημέρευσή του ή όχι στην άκρη του πάγκου, ωστόσο, ήταν σαφής και στη συνέντευξη Τύπου της Δευτέρας, ενόψει του ματς της Τρίτης με την Μπράιτον:

«Αισθάνομαι τη στήριξη των… υπέροχων ιδιοκτητών του συλλόγου, ωστόσο όλοι ξέρουμε ότι πρέπει να βελτιωθούμε. Κάνουμε λάθη κι εγώ κάνω λάθη και θα συνεχίσω να κάνω λάθη, αλλά όλοι θέλουμε να πετύχουμε στον σύλλογο. Το ζητούμενο είναι να ελαχιστοποιήσουμε όσο γίνεται τα κακώς κείμενα».