Νίκολιτς: «Δεν έχω να πω πολλά, respect στους παίκτες μου»

Όσα δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στην κάμερα της COSMOTE TV μετά τη σπουδαία νίκη της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ πήρε δεύτερη συνεχόμενη νίκη στα playoffs, καθώς σάρωσε με σκορ 3-0 τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, συνεχίζοντας την πορεία της προς την κατάκτηση της Stoiximan Super League.

Μετά την αναμέτρηση, ο Μάρκο Νίκολιτς αποθέωσε τους παίκτες του στην κάμερα της COSMOTE TV, επισημαίνοντας πόσο δύσκολο ήταν να κάνουν τέτοια εμφάνιση μετά την υπερπροσπάθεια και τον αποκλεισμό από τη Ράγιο Βαγεκάνο.

«Την ενέργεια τη βρήκαμε από την εκπληκτική ατμόσφαιρα που δημιούργησε ο κόσμος μας. Θα είμαι πολύ σύντομος σήμερα. Οι παίκτες μου ήταν εντυπωσιακοί, όχι μόνο για τη νίκη, αλλά και για την εμφάνιση.

Τους δίνω τον σεβασμό μου που έπαιξαν έτσι 72 ώρες μετά την υπερπροσπάθεια με τη Βαγεκάνο. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Δεν μπορώ να πω ότι δεν μου αρέσει που ο κόσμος φωνάζει το όνομά μου. Ευχαριστώ τον κόσμο, νιώθω υποχρεωμένος. Η έμφασή μας πρέπει να είναι στην ομάδα, συνεχίζουμε μέχρι το τέλος της σεζόν», είπε αναλυτικά.

