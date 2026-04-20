ΑΕΚ: «Βασίλισσα» των ντέρμπι με αριθμούς – Το σερί που τη φέρνει αγκαλιά με τον τίτλο

Η ΑΕΚ δεν είναι απλώς αποτελεσματική στα ντέρμπι, αλλά κυριαρχική – και αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα στους αριθμούς. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει μετατρέψει τα μεγάλα παιχνίδια σε προσωπική της υπόθεση, «χτίζοντας» ένα εντυπωσιακό σερί που τη φέρνει πιο κοντά από ποτέ στην κατάκτηση του τίτλου.

Με το εμφατικό 3-0 επί του ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, η «Ένωση» συμπλήρωσε ένα σερί έξι ντέρμπι χωρίς ήττα, ενώ παραμένει αήττητη στα τελευταία επτά μεγάλα παιχνίδια της, ανεξαρτήτως διοργάνωσης και φάσης της σεζόν. Ένα σερί που αλλάζει πλήρως την εικόνα της σε σχέση με το πρώτο κομμάτι της χρονιάς, όταν μετρούσε διαδοχικές ήττες.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι στα συγκεκριμένα παιχνίδια η ΑΕΚ όχι μόνο κερδίζει, αλλά το κάνει με πειστικό τρόπο. Το 3-0 απέναντι στον ΠΑΟΚ ήρθε ως φυσική συνέχεια μιας σειράς κυριαρχικών εμφανίσεων, με την ομάδα να επιβάλλει τον ρυθμό της και να «καθαρίζει» τα ματς χωρίς ιδιαίτερη πίεση.

Στο αγωνιστικό σκέλος, το σκορ άνοιξε στο 36’ με αυτογκόλ του Κετζιόρα, ενώ στο δεύτερο μέρος η ΑΕΚ «κλείδωσε» τη νίκη με δύο ακόμη γκολ. Ο Κοϊτά έκανε το 2-0 στο 73’ με εξαιρετική ατομική προσπάθεια και ο Πινέδα διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 80’, σφραγίζοντας μια απόλυτα ελεγχόμενη επικράτηση.

Η στατιστική υπεροχή της ΑΕΚ δεν περιορίζεται μόνο στο φετινό σερί. Στη Νέα Φιλαδέλφεια έχει ήδη καταγράψει βαριές νίκες απέναντι στον ΠΑΟΚ, με χαρακτηριστικό το 4-0 το 2023, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της έδρας της στα μεγάλα παιχνίδια.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι η συνέπεια. Η ΑΕΚ έχει καταφέρει να μετατρέψει τα ντέρμπι σε πηγή βαθμών, σε μια περίοδο που κρίνεται ο τίτλος. Αντίθετα με άλλες χρονιές, όπου έχανε έδαφος σε κρίσιμα ματς, φέτος παρουσιάζει σταθερότητα και αποτελεσματικότητα.