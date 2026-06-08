Ανατροπή με Σκαριόλο, ο Φλορεντίνο Πέρεθ αποφάσισε να τον κρατήσει στον πάγκο!

Λίγα 24ώρα μετά τον αποκλεισμό της Ρεάλ Μαδρίτης από την Τενρίφη και τα ημιτελικά της ACB, ισπανικά μέσα αναφέρουν πως ο Σέρτζιο Σκαριόλο θα παραμείνει στον πάγκο των Μαδριλένων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η «Marca», η «βασίλισσα» θα εμπιστευτεί και την επόμενη χρονιά τον Ιταλό προπονητή, μετά από απόφαση του Προέδρου της Ρεάλ, Φλορεντίνο Πέρεθ.

Μάλιστα, όταν ακολούθησε ο αποκλεισμός του ισπανικού συλλόγου υπήρχε σκληρή κριτική, τόσο για την εικόνα της ομάδας, όσο και για το γεγονός πως έκλεισε η χρονιά δίχως τρόπαιο.

Ωστόσο οι εξελίξεις διαφοροποιήθηκαν και ο Σέρτζιο Σκαριόλο θα σχεδιάσει την ομάδα της επόμενης χρονιάς.

gazzetta.gr