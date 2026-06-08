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Προκαταρκτική έρευνα σε βάρος της ΕΠΟ μετά από μήνυση πρώην ποδοσφαιριστών!

ΓΗΠΕΔΟ

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Προκαταρκτική έρευνα σε βάρος της ΕΠΟ μετά από μήνυση πρώην ποδοσφαιριστών!

Προκαταρκτική έρευνα έπειτα από μήνυση σε βάρος του προέδρου και των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ και των μελών της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου εξαιρουμένων των εκπροσώπων του ΠΣΑΠΠ, διενεργείται από το 22ο Προανανακριτικό Τμήμα Αθηνών.

H μήνυση υποβλήθηκε από τον αντιπρόεδρο του ΙΔΕΑΔ, νομικό σύμβουλο της ΚΕΠ και πληρεξούσιο δικηγόρο των μελών της (περίπου 60 πρώην ποδοσφαιριστές), Γ. Παναγόπουλο και αφορά τον κανονισμό της ΕΠΟ περί αδειοδότησης των ΠΑΕ και τις “ανεκτέλεστες” δικαστικές αποφάσεις δικαστικών οργάνων της ομοσπονδίας σχετικά με οφειλές παλαιών ΠΑΕ σε ποδοσφαιριστές, στο πλαίσιο της “αθλητικής διαδοχής”.

Με βάση τη μήνυση, διερευνάται η ενδεχόμενη παραβίαση άρθρων του ποινικού κώδικα που αφορούν σε πλαστογραφία, απιστία, καταδολίευση δανειστών και υπεξαγωγή εγγράφων.

Σύμφωνα με πληροφορίες η προκατρκτική έρευνα διατάχθηκε από τον αθλητικό εισαγγελέα, Π. Λυμπερόπουλο, ενώ έχει ήδη αρχίσει η κλήση των μαρτύρων για καταθέσεις.

monobala.gr

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Ελλαδα

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