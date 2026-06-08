Απαγορεύτηκε η είσοδος στις ΗΠΑ σε Σομαλό διαιτητή του Μουντιάλ!

Πληθαίνουν τα έκτροπα γύρω από το Παγκόσμιο Κύπελλο της Βόρειας Αμερικής, το οποίο έχει να διαχειριστεί ακόμα ένα επικοινωνιακό επεισόδιο. Όπως έγινε γνωστό άλλωστε, οι ΗΠΑ απαγόρευσαν την είσοδο στη χώρα στον Σομαλό διαιτητή, Ομάρ Αρτάν, ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί από τη FIFA για να διευθύνει αγώνες του Μουντιάλ!

Ο Αρτάν επρόκειτο να γίνει ο πρώτος διαιτητής από τη Σομαλία που θα συμμετέχει σε τελικά φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, όμως κατά την άφιξή του στο Μαϊάμι τον περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη. Όπως σημειώνουν οι «Times», αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης δεν του επέτρεψαν την είσοδο στη χώρα και τον ανάγκασαν να πάρει το αεροπλάνο της επιστροφής για του Τουρκία, παρά το γεγονός πως ο ίδιος φέρεται να είναι κάτοχος διπλωματικού διαβατηρίου.

Η Σομαλία συγκαταλέγεται ανάμεσα στις χώρες που έχουν δεχθεί ταξιδιωτικούς περιορισμούς από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, όμως ο Αρτά είχε μεριμνήσει με την κατοχή διπλωματικού διαβατηρίου, το οποίο στη θεωρία θα τον βοηθούσε να αποφύγει τέτοιου είδους μπλεξίματα.

«Ο Ομάρ Αρτάν συγκαταλέγεται στους πλέον καταξιωμένους διαιτητές της Αφρικής και αξίζει τη στήριξη ολόκληρης της ποδοσφαιρικής κοινότητας», δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP ο Σίισε Άντεν Άμπσιρ, ανώτερος σύμβουλος του Υπουργείου Νεολαίας και Αθλητισμού της Σομαλίας και πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας.

Σύμφωνα με τον Άμπσιρ, ο Αρτάν διέθετε έγκυρη βίζα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη.

«Η άρνηση εισόδου του στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο αποκλεισμός του από τη διαιτησία των προγραμματισμένων αγώνων δεν τον πλήττουν μόνο σε προσωπικό επίπεδο, αλλά υπονομεύουν επίσης τη δέσμευση του ποδοσφαίρου στις αρχές της δικαιοσύνης, της αξιοκρατίας και του ευ αγωνίζεσθαι», πρόσθεσε ο Άμπσιρ για το περιστατικό.

Να σημειωθεί πως ο Αρτάν είχε ανακηρυχθεί ως ο κορυφαίος Αφρικανός διαιτητής του 2025, όπως είχε ανακοινώσει η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αφρικής (CAF).

gazzetta.gr