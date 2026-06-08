Σε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του Μαρτίνες η Γιουβέντους
ΓΗΠΕΔΟ
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Η Γιουβέντους προχωρά το plan b όσον αφορά τον βασικό της γκολκίπερ για τη νέα αγωνιστική σεζόν.
Μετά το «ναυάγιο» με την περίπτωση του Άλισον Μπέκερ της Λίβερπουλ, η «βέκια σενιόρα» φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις με την Άστον Βίλα για την απόκτηση του Εμιλιάνο Μαρτίνες!
Σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτει ο γνωστός και έγκριτος δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο ιταλικός σύλλογος βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον παίκτη και την βρετανική ομάδα για τις λεπτομέρειες ενός πιθανού deal.
Ωστόσο, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά στο δημοσίευμα, η Γιουβέντους δεν έχει «κλειδώσει» μόνο στον 33χρονο Αργεντινό τερματοφύλακα, καθώς, φαίνεται πως τσεκάρει διακριτικά και την περίπτωση του 29χρονου κίπερ της Τότεναμ, Γκιγιέρμο Βικάριο.
sport-fm.gr