Σε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του Μαρτίνες η Γιουβέντους

Η Γιουβέντους προχωρά το plan b όσον αφορά τον βασικό της γκολκίπερ για τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Μετά το «ναυάγιο» με την περίπτωση του Άλισον Μπέκερ της Λίβερπουλ, η «βέκια σενιόρα» φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις με την Άστον Βίλα για την απόκτηση του Εμιλιάνο Μαρτίνες!

Σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτει ο γνωστός και έγκριτος δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο ιταλικός σύλλογος βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον παίκτη και την βρετανική ομάδα για τις λεπτομέρειες ενός πιθανού deal.

Ωστόσο, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά στο δημοσίευμα, η Γιουβέντους δεν έχει «κλειδώσει» μόνο στον 33χρονο Αργεντινό τερματοφύλακα, καθώς, φαίνεται πως τσεκάρει διακριτικά και την περίπτωση του 29χρονου κίπερ της Τότεναμ, Γκιγιέρμο Βικάριο.

sport-fm.gr