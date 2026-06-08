Ο Μοντνόρ δείχνει ότι τα λόγια γίνονται πράξεις

Η διαφαινόμενη μετακίνηση του Τζέιντεν Μοντνόρ στην Ομόνοια προκάλεσε ικανοποίηση στον κόσμο των πρασίνων. Η παρουσία του 24χρονου στον Άρη ήταν κάτι που ξεχώρισε κατά τη λήξασα περίοδο, όταν η ομάδα της Λεμεσού… παρέπαιε αγωνιστικά. Ο Μοντνόρ αποτελεί κίνδυνο για κάθε άμυνα, διαθέτει χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στο «μοντέλο» του Μπεργκ κι έτσι η κίνηση για την απόκτησή του δεν ήταν δύσκολη απόφαση.

«Ίδια ποιότητα ή και περισσότερη» ήταν η ατάκα του Σταύρου Παπασταύρου σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε το ΡΙΚ και η περίπτωση του Μοντνόρ φανερώνει πως η διοίκηση θα περάσει από τα λόγια στις πράξεις. Ο διοικητικός ηγέτης των πρασίνων σε συνεργασία με τους Μπεργκ και Ταραπουλούζη στοχεύουν σε προσθήκες επιπέδου… Champions League ώστε να παραμείνει η ανταγωνιστικότητα σε υψηλά επίπεδα και η ομάδα της πρωτεύουσας να έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει σε διπλό ταμπλό.

Η είσοδος στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης σε συνδυασμό με το back to back στο πρωτάθλημα, δεν αφήνει κανέναν αδιάφορο στο «Ηλίας Πούλλος». Έτσι κι αλλιώς, «στόχος είναι να συνεχίσουμε μεγαλώνουμε την Ομόνοια», όπως ανέφερε πρόσφατα ο Παπασταύρου. Η μεγάλη ευκαιρία για τα… αστέρια λοιπόν παρουσιάζεται πέντε χρόνια αργότερα από την τελευταία απόπειρα, όταν ο Μπεργκ ήταν στο τιμόνι. Η πορεία, σαφώς και θέλουν να είναι διαφορετική.

Όσον αφορά τον προγραμματισμό, η εβδομάδα που μόλις μπήκε ενδέχεται να φέρει σημαντικές εξελίξεις. Ήδη επισημοποιήθηκε η μεταγραφή του Ανδρόνικου Κακουλλή, την ώρα που οι πράσινοι αναμένουν την απάντηση του Ντιουνκού, ενώ περισσότερο χρόνο θα χρειαστεί ο Σεμέδο. Υπενθυμίζουμε πως το πρώτο… ραντεβού της νέας σεζόν απέχει μόλις 10 μέρες μακριά. Στις 18 του μήνα θα αρχίσουν τα εργομετρικά και στις 22 η αποστολή θα αρχίσει… ζέσταμα στην Κυπερούντα. Εντός της εβδομάδας θα κλείσουν και τα φιλικά σε Πολωνία και Κύπρο (πρόβα τζενεράλε).

Δεν έκλεισε την πόρτα

Το όνομα του Γρηγόρη Κάστανου συνεχίσει να φιγουράρει στο ρεπορτάζ της Ομόνοιας, ως φημολογία. Ο Κύπριος μεσοεπιθετικός ανήκει στην Ελλάς Βερόνα, όμως προκρίνει τη μετακίνησή του σε ομάδα με πρωταγωνιστικούς και ευρωπαϊκούς στόχους. Σε συνέντευξη που παραχώρησε (Down Town), κλήθηκε να απαντήσει στο ενδεχόμενο μεταγραφής του στο «τριφύλλι», τονίζοντας: «Δεν γνωρίζω ακόμη. Θα δείξει. Δεν υπάρχει λόγος να βιαζόμαστε».