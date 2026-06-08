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Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η αγκαλιά Μπαρτζώκα - Άταμαν πριν το τζάμπολ

ΓΗΠΕΔΟ

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Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η αγκαλιά Μπαρτζώκα - Άταμαν πριν το τζάμπολ

Γιώργος Μπαρτζώκας και Έργκιν Άταμαν μας χάρισαν μια όμορφη στιγμή πριν το τζάμπολ του Game 3 των τελικών, με τους δυο τους να αγκαλιάζονται.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και ο Έργκιν Άταμαν έχουν εξαιρετική σχέση και αυτό φαίνεται από κάθε φορά που οι δύο τους συναντιούνται, όπως συνέβη και πριν το τζάμπολ του Game 3 των τελικών.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά την είσοδο του κόουτς Άταμαν στο ΣΕΦ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έσπευσε στο μέρος και του και τον αγκάλιασε, δείχνοντας το εξαιρετικό κλίμα που επικρατεί στις μεταξύ τους σχέσεις.

Η αγκαλιά Μπαρτζώκα - Άταμαν:

gazzetta.gr

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