Εγινε μεγάλο φαβορί για τον Γιαννούλη ο Ολυμπιακός

Προβάρει τα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού ο Δημήτρης Γιαννούλης.

Oι Πειραιώτες είναι πλέον το μεγάλο φαβορί για την απόκτηση του 30χρονου αριστερού μπακ καθώς φέρονται να δίνουν τα διπλά λεφτά από τον ΠΑΟΚ στην Άουγκσμπουργκ.

Εφόσον δεν σημειωθεί κάποια άλλη ανατροπή και ο Γιαννούλης υπογράψει στον Ολυμπιακό, τότε οι Πειραιώτες θα κάνουν μία σημαντική κίνηση με πολλαπλά οφέλη.

Αφού θα κλείσουν ένα μέτωπο, με την προσθήκη ενός ικανότατου αριστερού μπακ, ενισχύοντας το ελληνικό στοιχείο. Στο δυναμικό των «ερυθρόλευκων» είναι Μπρούνο και Ορτέγκα για τη θέση του αριστερού και ένας από τους δύο πρόκειται να πάρει μεταγραφή (ώστε να αποδεσμευθεί και μία θέση ξένου), με τον Αργεντινό να είναι ο επικρατέστερος για να παραχωρηθεί.

Τη φετινή σεζόν ο Γιαννούλης έκανε 29 συμμετοχές με δύο γκολ και πέντε ασίστ με τη φανέλα της Άουγκσμπουργκ.

sport-fm.gr