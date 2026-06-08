Γιαννακόπουλος με story: «Πλέον και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται πια»
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος προχώρησε σε ανάρτηση story στο Instagram κατά τη διάρκεια του Game 3 με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.
Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος προχώρησε σε ανάρτηση story στο Instagram κατά τη διάρκεια του Game 3 με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για τους τελικούς της Stoiximan GBL.
Αναλυτικά όσα έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:
“Είναι σαν να τρέχουν δύο δρομείς… Ο ένας σε κατηφόρα και άλλος σε ανηφόρα..
Πλέον και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται πια..”.
To story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου:
sport24.gr