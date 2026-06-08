Στη Λιλ μέχρι το καλοκαίρι του 2027 ο Ζιρού

Κάτοικος Λιλ για ακόμη έναν χρόνο θα παραμείνει ο Ολιβιέ Ζιρού!

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Equipe» ο πολύπειρος επιθετικός ήρθε σε οριστική συμφωνία με τη διοίκηση των «λιλουά» για ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Παρά τα 39 του χρόνια, ο άλλοτε διεθνής στράικερ μέτρησε τη φετινή σεζόν 44 συμμετοχές με 11 γκολ και μία ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Λιλ, όντας εκ των μεγάλων πρωταγωνιστών της ομάδας του στη Ligue 1.

sport-fm.gr