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Σοκ στον Παναθηναϊκό: Ο Ρογκαβόπουλος έπεσε σφαδάζοντας στο παρκέ και ξέσπασε σε κλάματα!

ΓΗΠΕΔΟ

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Σοκ στον Παναθηναϊκό: Ο Ρογκαβόπουλος έπεσε σφαδάζοντας στο παρκέ και ξέσπασε σε κλάματα!

Σοκ προκάλεσε στον Παναθηναϊκό ο τραυματισμός του Νίκου Ρογκαβόπουλου στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου, σε μία φάση που «πάγωσε» το γήπεδο.

Ο διεθνής φόργουορντ έπεσε στο παρκέ χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια επαφή με αντίπαλο, δείχνοντας αμέσως να πονάει έντονα. Οι αντιδράσεις του ήταν χαρακτηριστικές, καθώς έμεινε στο έδαφος σφαδάζοντας από τους πόνους, με το ιατρικό επιτελείο να σπεύδει άμεσα κοντά του.

Η εικόνα του Ρογκαβόπουλου προκάλεσε μεγάλη ανησυχία, καθώς ξέσπασε σε λυγμούς την ώρα που δεχόταν τις πρώτες βοήθειες, γεγονός που ενίσχυσε τους φόβους για σοβαρό τραυματισμό. Λίγα λεπτά αργότερα αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο υποβασταζόμενος, αδυνατώντας να πατήσει κανονικά το πόδι του.

Την ώρα που κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια, ο κόσμος του Ολυμπιακού στις εξέδρες τον καταχειροκρότησε, σε μια κίνηση στήριξης προς τον παίκτη του Παναθηναϊκού, ο οποίος εμφανώς συντετριμμένος αποχώρησε από το παρκέ.

Πλέον, άπαντες στο «πράσινο» στρατόπεδο περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα των εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος, με τις πρώτες εικόνες πάντως να προκαλούν έντονη ανησυχία.

sport-fm.gr

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ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

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