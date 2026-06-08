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Κυπριακές... πινελιές

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Κυπριακές... πινελιές

Η ανακοίνωση για την καταρχήν συμφωνία με τον Ζαχαρία Άδωνη και την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κώστα Πηλέα έρχονται λίγα 24ωρα μετά την ανανέωση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τους Γιώργο Ναούμ και Ανδρέα Παρασκευά

Ενισχύεται σημαντικά το κυπριακό στοιχείο στην ΑΕΚ, ενδεχομένως για πρώτη φορά από τον καιρό που ο Τσάβι Ρόκα είναι τεχνικός διευθυντής στον σύλλογο.

Το περασμένο Σάββατο η ομάδα της Λάρνακας ανακοίνωσε την καταρχήν συμφωνία με τον 26χρονο κεντρικό αμυντικό Ζαχαρία Άδωνη για τα επόμενα δύο χρόνια, ο οποίος σήμερα Δευτέρα αναμενόταν να περάσει από ιατρικές κι εργομετρικές εξετάσεις για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του.

Επιπροσθέτως, σήμερα ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Κώστα Πηλέας, ο οποίος πέρασε επιτυχώς από ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε τα σχετικά συμβόλαια.

Οι ανακοινώσεις για την καταρχήν συμφωνία με τον Ζαχαρία Άδωνη και την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κώστα Πηλέα έρχονται λίγα 24ωρα μετά την ανανέωση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τους Γιώργο Ναούμ και Ανδρέα Παρασκευά. Θυμίζουμε ότι στην ομάδα ήδη υπάρχουν και οι Χ. Κυριάκου, Π. Ιωάννου, Λουκαίδης και Γκονζάλες.

Οι εκκρεμότητες

Ο προγραμματισμός στην ΑΕΚ βρίσκεται σε εξέλιξη κι ενώ από τις 22 του μήνα ξεκινά η προετοιμασία για τη νέα περίοδο με τις εργομετρικές εξετάσεις. Οι προπονήσεις θα ξεκινήσουν στις 23 Ιουνίου. Η μεγαλύτερη εκκρεμότητα έχει να κάνει με το θέμα του προπονητή, ενώ στην ΑΕΚ αναμένουν την απάντηση του Πονς, η οποία θα καθορίσει και τις μετέπειτα μεταγραφικές εξελίξεις. Πάντως, οι Λαρνακείς δεν είναι διατεθειμένοι να περιμένουν για πολύ ακόμα τον Ισπανό μέσο.

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