ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μπενίτεθ: «Οι οπαδοί μου λένε ''πρέπει να κερδίσεις τον Ολυμπιακό''»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Συναισθηματικό το τελευταίο ντέρμπι στη Λεωφόρο»

Στο τελευταίο ντέρμπι αιωνίων για τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο κόντρα στον Ολυμπιακό αναφέρθηκε στις δηλώσεις του στο MatchDay Mag ο Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε ότι θα είναι μία συναισθηματική βραδιά για τους ανθρώπους και τον κόσμο του «τριφυλλιού» και στόχος είναι να αποχαιρετήσουν την ιστορική έδρα με τις καλύτερες αναμνήσεις και με μία νίκη κόντρα στους Πειραιώτες.

«Είχαμε μια καλή περίοδο με περισσότερο χρόνο για να προπονηθούμε, χωρίς να έχουμε την πίεση του επόμενου αγώνα. Στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ υπήρχαν αρκετά θετικά και επειδή θέλουμε να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε, πρέπει να αλλάξουμε πράγματα στο επιθετικό τρίτο όπου δεν ήμασταν τόσο κυνικοί. Κατά τα άλλα, είμαι χαρούμενος με την αφοσίωση, την απόδοση και θεωρώ πως είναι ένα καλό βήμα για εμάς από την άποψη του να προχωρήσουμε μπροστά στα επόμενα παιχνίδια των playoffs.

Σίγουρα θα είναι κάτι συναισθηματικό για τον κόσμο, αλλά και για εμάς που θα είμαστε εκεί. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε για να έχουμε πολύ καλές αναμνήσεις στο τέλος. Οπότε πιστεύω ότι είναι ένας σημαντικός αγώνας στην έδρα μας και οι φίλαθλοί μας θα είναι χαρούμενοι αν μας δουν να κερδίζουμε. Όσον αφορά τον αντίπαλο, γνωρίζουμε ότι είναι η τελευταία ευκαιρία που έχει, οπότε και για εμάς είναι πολύ σημαντικό. Όταν μιλάω με οπαδούς μας, μου λένε: “Πρέπει να τους κερδίσεις”. Αν μιλήσεις με φίλους του Ολυμπιακού, έχουν το ίδιο ακριβώς συναίσθημα. Νομίζω πως θα είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Γνωρίζουμε ότι θέλουμε να τα πάμε καλά και πρέπει να τα πάμε καλά. Προσεγγίζουμε την αναμέτρηση με αυτοπεποίθηση γιατί τους έχουμε κερδίσει, έχοντας την ίδια ώρα μεγάλο σεβασμό. Οπότε ναι, θα είναι δύσκολο ματς, αλλά αποτελεί έξτρα κίνητρο για εμάς να τους κερδίσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπενίτεθ.

sportfm.gr

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ματς τίτλου στο «Έτιχαντ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μία νίκη σ΄ένα ματς 12 λεπτών!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μπενίτεθ: «Οι οπαδοί μου λένε ''πρέπει να κερδίσεις τον Ολυμπιακό''»

Ελλάδα

|

Category image

Ο 227ος τίτλος στην ιστορία του ΑΠΟΕΛ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Στη Γαλλία για το δεύτερο Grand Slam της χρονιάς η Νατάσα Λάππα

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ένας 20χρονος τα είπε έξω από τα δόντια για τον ΑΠΟΕΛ, κερδίζοντας το respect και των Ομονοιατών

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Στο Ιέρς για το δεύτερο Grand Slam της χρονιάς ο Παύλος Κοντίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Μια επιβλητική εμφάνιση του Άρη και μια δίκαιη νίκη

ΑΡΗΣ

|

Category image

Τελειώνει ή πάμε σε φοβερό φινάλε!

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Η ΑΕΚ «έκλεψε» τον βαθμό στο φινάλε από την Πάφο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Οι οκτώ που πιάνουν δουλειά στην Ένωση

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Η Ομόνοια «καθάρισε» το ντέρμπι και αγγίζει τον τίτλο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αναπόφευκτα... τα «δίπλωσε»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Να συνεχίσει στο ίδιο τέμπο

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Ένταση μεταξύ Κέρκεζ και Παντελίδη: «Είναι ντροπή, εάν ξέρει κάτι να το πει»

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη