«Παραμένει στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού ο Μαρτινέλι»

Εμπλέκεται ξανά με τον Ολυμπιακό το όνομα του Μαρτινέλι!

Ο 24χρονος Βραζιλιάνος αμυντικός μέσος της Φλουμινένσε ακούστηκε για τους «ερυθρόλευκους» και στη μεταγραφική περίοδο του περασμένου Ιανουαρίου, με τους Βραζιλιάνους να κάνουν τότε λόγο για πρόταση ύψους 12 εκατ. ευρώ από πλευράς Πειραιωτών, η οποία απορρίφθηκε.

Τώρα, έρχεται η τουρκική «Fotospor» για να συνδέσει ξανά τον Μαρτινέλι με τον Ολυμπιακό, γράφοντας ότι ο Βραζιλιάνος παραμένει στο μεταγραφικό στόχαστρο της ομάδας του Μεντιλίμπαρ, ενώ γίνεται λόγο και για επαφές της Μπεσίκτας με την ομάδα του για την απόκτησή του.

Ο Μαρτινέλι αγωνίζεται από το ξεκίνημα της καριέρας του στη Φλουμινένσε, έχοντας αγωνιστεί συνολικά μαζί της σε 315παιχνίδια.