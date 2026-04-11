Μεγάλο αφιέρωμα των Σέρβων: «Ο Νίκολιτς θα οδηγήσει την ΑΕΚ εκεί που πρέπει: σε τρόπαια και σε σταθερή, μακροχρόνια επιτυχία»!

Οι Σέρβοι φιλοξενούν μεγάλο αφιέρωμα για τον Μάρκο Νίκολιτς και την μέχρι τώρα πορεία της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα και στο UEFA Conference League.

Πιο συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα «sport.alo.rs» καταγράφει με λεπτομέρειες τα όσα έχει πετύχει η Ένωση φέτος υπό την καθοδήγηση του 46χρονου Σέρβου τεχνικού στους πρώτους μήνες συνεργασίας των δύο πλευρών με τον αρθογράφο να εκφράζει τον θαυμασμό του. «Το μεγαλείο και η ικανότητα του Νίκολιτς φαίνονται στο ότι δουλεύει με μια ομάδα η οποία βρίσκεται σε μεταβατική περίοδο, και κανείς δεν περίμενε ότι θα διαπρέψει ήδη από την πρώτη σεζόν. Η νίκη επί του Ολυμπιακού μέσα στο Καραϊσκάκης ανέβασε τη... θερμοκρασία στα ύψη. Πολλοί οπαδοί ήδη πανηγυρίζουν τον τίτλο, αλλά όλοι στον σύλλογο, ιδιαίτερα ο προπονητής, γνωρίζουν ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα.

Εκεί φαίνεται η ποιότητα του Νίκολιτς: δεν ήταν γνωστός ποδοσφαιριστής, αλλά ξέρει να κρατά χαμηλούς τόνους. Κατάφερε να κρατήσει όλους τους παίκτες συγκεντρωμένους, να τους δώσει αυτοπεποίθηση, να τους αντιμετωπίζει σαν συνεργάτες (μέχρι ενός σημείου), και αυτοί του το ανταποδίδουν στο γήπεδο», σημειώνουν στην Σερβία και προσθέτουν:

«Πέντε αγωνιστικές πριν το τέλος των πλέι οφ η ΑΕΚ έχει προβάδισμα πέντε βαθμών από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ στη μάχη για τον τίτλο. Επιπλέον, βρίσκεται στα προημιτελικά του Conference League, όπου περιμένει τη ρεβάνς με τη Ράγιο Βαγιεκάνο μετά τη βαριά ήττα στη Μαδρίτη (3-0), με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης, κάτι που ο σύλλογος δεν έχει καταφέρει από το 1977»!«Η ΑΕΚ διαθέτει δομή στον τρόπο λειτουργίας της και δεν φοβάται κανέναν»

Στο αφιέρωμα γίνεται αναφορά και στην επόμενη μέρα της ΑΕΚ που χτίζεται σε στέρεες βάσεις. «Είναι σαφές ότι υπάρχουν ακόμη πράγματα προς βελτίωση, αλλά η μεγάλη τύχη της ΑΕΚ είναι ότι διαθέτει δομή στον τρόπο λειτουργίας της, που πείθει όσους σκέφτονται καθαρά, ότι αργά ή γρήγορα η διαδικασία θα οδηγήσει τους κιτρινόμαυρους εκεί που πρέπει: σε τρόπαια και σε σταθερή, μακροχρόνια επιτυχία. Όλες οι δομές έχουν έναν δρόμο να ακολουθήσουν, να στηρίξουν αυτό που χτίζεται και να αποφύγουν κάθε είδους αναταραχή», αναφέρει η ιστοσελίδα «sport.alo.rs» και επισημαίνει παρακάτω ότι «η εμφάνιση και η νίκη στον Πειραιά δείχνουν ότι η ΑΕΚ πλησιάζει την τελειότητα με το σύστημα 4-4-2, στο οποίο αιχμές της επίθεσης είναι Γιόβιτς και Βάργκα».

Όσο για την τελική ευθεία της σεζόν; «Η ομάδα είναι πνευματικά έτοιμη και δεν φοβάται κανέναν. Για αυτή τη νοοτροπία, ο κύριος υπεύθυνος είναι ο προπονητής, που ήθελε —και πέτυχε— οι παίκτες να λειτουργούν σαν κομάντο, τόσο στην επίθεση όσο και ιδιαίτερα στην άμυνα, έχοντας κερδίσει 13 αγώνες με σκορ 1-0! Ο Νίκολιτς σπάνια αλλάζει σχηματισμό, προσαρμόζεται όμως στον αντίπαλο, τον οποίο αναλύει άριστα το δεμένο προπονητικό επιτελείο του».

