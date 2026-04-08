Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: Συναινεί η ΕΠΟ, στην αστυνομία η απόφαση για τις νεκρές ζώνες

Θετική εξέλιξη για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς η ΕΠΟ συναινεί στη διεξαγωγή του χωρίς νεκρές ζώνες, με κοινό αίτημα ΠΑΟΚ και ΟΦΗ προς την αστυνομία.

Θετική είναι η εξέλιξη στο θέμα των νεκρών ζωνών, που έθεσε εξ αρχής ο ΠΑΟΚ, ενόψει του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, καθώς η ΕΠΟ έχει ήδη συναινέσει προφορικά στη διεξαγωγή του αγώνα χωρίς κενές θύρες.

Η Ομοσπονδία, μάλιστα, είχε εξαρχής αυτή τη θέση, επιδιώκοντας ένα γεμάτο γήπεδο για τον τελικό, με το αίτημα να ενισχύεται πλέον και από τις δύο φιναλίστ ομάδες.

Συγκεκριμένα, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ έχουν συμφωνήσει από κοινού στην κατάργηση των νεκρών ζωνών, κάτι που αποτυπώνεται και στην επιστολή που αναμένεται να σταλεί προς την αστυνομία, η οποία είναι και η αρμόδια αρχή για τη λήψη της τελικής απόφασης.

Το έγγραφο θα φέρει τη σύμφωνη γνώμη και των τριών πλευρών, ΕΠΟ, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, με στόχο να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερο κόσμο να βρεθεί στις εξέδρες του Πανθεσσαλικού για το μεγάλο παιχνίδι της 25ης Απριλίου.

